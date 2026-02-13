Olimpiadi, dal pattinaggio di velocità al curling maschile: dove gli azzurri puntano alle medaglie. Tutti gli italiani in gara per venerdì 13 febbraio
La giornata si apre con la squadra maschile di curling capitanata dallo skip Joel Retornaz che affronterà il team britannico, poi sarà il turno dello skeleton e dello snowboard da Livigno. Queste alcune delle sfide di oggi venerdì 13 febbraio per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Occhi puntati su Tommaso Giacomel, che scende in pista per una medaglia individuale nel biathlon. Da seguire anche Daniel Grassl e Matteo Rizzo nel pattinaggio di figura e infine Davide Ghiotto nei 10.000, dove ha già un record segnato e promette grandi cose. Ieri è arrivato il bronzo dello slittino, mentre Arianna Fontana ha vinto l’argento nella finale femminile di short track. Più di tutti ha fatto sognare Francesca Lollobrigida, che ha vinto la gara di pattinaggio di velocità al Milano Ice Park, facendo salire già in mattinata il medagliere dell’Italia.
Gli italiani in gara venerdì 13 febbraio
- 09:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Gran Bretagna (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz)
- 10:00 Snowboard: Snowboard cross donne, manche 1 seeding (Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)
- 10:55 Snowboard: Snowboard cross donne, manche 2 seeding (Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)
- 11:45 Sci di fondo: 10km tecnica libera uomini (Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini)
- 12:10 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini, Italia – Slovacchia
- 13:30 Snowboard: Snowboard cross donne, ottavi di finale (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)
- 14:00 Biathlon: Sprint 10km uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni)
- 14:03 Snowboard: Snowboard cross donne, quarti di finale (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)
- 14:24 Snowboard: Snowboard cross donne, semifinali (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)
- 14:41 Snowboard: Snowboard cross donne, finali (ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli)
- 16:00 Pattinaggio di velocità: 10.000m uomini (Davide Ghiotto)
- 16:00 Skeleton: Donne, batteria 1 (Valentina Margaglio)
- 17:48 Skeleton: Donne, batteria 2 (Valentina Margaglio)
- 19:00 Pattinaggio di figura: Singolo uomini, programma libero (Daniel Grassl, Matteo Rizzo)
- 19:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Germania (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz)
- 19:30 Skeleton: Uomini, batteria 3 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)
- 19:30 Snowboard: Halfpipe uomini, finale manche 1 (ev. Louis Philip Vito III)
- 19:59 Snowboard: Halfpipe uomini, finale manche 2 (ev. Louis Philip Vito III)
- 20:28 Snowboard: Halfpipe uomini, finale manche 3 (ev. Louis Philip Vito III)
- 21:05 Skeleton: Uomini, batteria 4 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)
- 21:10 Hockey su ghiaccio: Quarti di finale donne, Italia – Stati Uniti