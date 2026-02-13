Olimpiadi, dal pattinaggio di velocità al curling maschile: dove gli azzurri puntano alle medaglie. Tutti gli italiani in gara per venerdì 13 febbraio

Occhi puntati su Tommaso Giacomel, che scende in pista per una medaglia individuale nel biathlon e Davide Ghiotto nei 10.000 promette sorprese

La giornata si apre con la squadra maschile di curling capitanata dallo skip Joel Retornaz che affronterà il team britannico, poi sarà il turno dello skeleton e dello snowboard da Livigno. Queste alcune delle sfide di oggi venerdì 13 febbraio per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Occhi puntati su Tommaso Giacomel, che scende in pista per una medaglia individuale nel biathlon. Da seguire anche Daniel Grassl e Matteo Rizzo nel pattinaggio di figura e infine Davide Ghiotto nei 10.000, dove ha già un record segnato e promette grandi cose. Ieri è arrivato il bronzo dello slittino, mentre Arianna Fontana ha vinto l’argento nella finale femminile di short track. Più di tutti ha fatto sognare Francesca Lollobrigida, che ha vinto la gara di pattinaggio di velocità al Milano Ice Park, facendo salire già in mattinata il medagliere dell’Italia.

Gli italiani in gara venerdì 13 febbraio