Internazionali di Roma, la semifinale di Darderi sospesa per pioggia: disagio anche per Sinner. Cosa sta succedendo

Sospesa semifinale tra Darderi e Ruud, sul 4-1 per il norvegese. Annullato anche il riscaldamento di Sinner in vista della partita contro Medvedev

La pioggia rischia di far slittare le semifinali degli Internazionali di Roma. Già dalla mattinata, il cielo sopra la Capitale prometteva precipitazioni e i match erano a rischio rinvio o posticipo. Così, il match tra Darderi e Ruud è momentaneamente sospeso, sul 4-1 per il norvegese. E non torneranno in campo non prima delle 17 per proseguire il match. Da capire se le condizioni meteo lo permetteranno. Lo stesso Sinner ha dovuto sospendere il riscaldamento al Foro Italico in vista dell’altra semifinale, contro Daniil Medvedev, in programma, tempo permettendo, sul Centrale di Roma, questa sera, non prima delle 19. Gli organizzatori del torneo prevedono per le ore 18.00 un’apertura del tempo per circa 3-4 ore.

Il racconto del match finora

Darderi parte contratto, perde i primi due turni di servizio, reagisce con un immediato controbrek (a zero) ma non si sblocca e subisce il miglior avvio del norvegese. L’italoargentino lamenta pesantezza nelle gambe e mancanza di reattività, nel cambio campo del quinto game chiede anche il suo scaramantico caffé ma la musica non cambia: Darderi appare spento e in debito di energie dopo le imprese contro Zverev e Jodar. Sul 4-1 al sesto game la pioggia interrompe il match con il norvegese che conduce ai vantaggi.