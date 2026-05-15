Sinner e Darderi tornano in campo per le semifinali degli Internazionali di Roma: la possibilità di una finale azzurra e quale partita è trasmessa in chiaro

Inizierà Darderi contro il norvegese Ruud, sul Centrale non prima delle 15:30. Sinner, invece, in campo contro Medvedev nella sessione serale: inizio non prima delle 19. Entrambe le semifinali sono trasmesse in chiaro

Una finale tutta azzurra agli Internazionali di Roma manca dal 1957: Nicola Pientrangeli si impose su Giuseppe Merlo. Oggi, a quasi settant’anni di distanza, Jannik Sinner e Luciano Darderi cercano di riscrivere la storia del torneo della Capitale, dopo aver battuto ai quarti rispettivamente Rublev e la promessa Jodar. Già un anno fa due tennisti italiani erano arrivati in semifinale: oltre al solito Sinner, era Lorenzo Musetti a sperare in un posto nella finalissima, ma fu eliminato da Alcaraz. Quest’anno sarà Darderi ad aprire le danze delle semifinali contro Casper Ruud, sul Centrale non prima delle 15:30. Sullo stesso campo toccherà poi a Sinner contro Daniil Medvedev: l’inizio sarà non prima delle 19.

Sinner-Medvedev: i precedenti

Jannik Sinner e Daniil Medved si sono già incrociati 16 volte durante le loro carriere, ma mai sulla terra rossa. L’attuale numero 1 al mondo conduce con nove vittorie a sette, ma sono addirittura otto i successi del tennista altoatesino negli ultimi nove incontri: l’unica vittoria di Medvedev in questo scorcio, l’ultima, è stata a Wimbledon 2024. Eppure, le prime sfide tra i due erano andate diversamente, con sei vittorie su sei del russo. Dalla finale del torneo di Pechino 2023, prima vittoria di Sinner contro Medvedev, le cose sono andate diversamente.

Darderi-Ruud: i precedenti

Nessun precedente tra Luciano Darderi e Casper Ruud, che si incontreranno per la prima volta sul Centrale del Foro Italico. Diversa è però l’esperienza tra i due nelle fasi finali di un Masters 1000. Per il norvegese è la quarta semifinale agli Internazionali d’Italia, dopo esserci già stato nelle edizioni del 2020, 2022 e 2023. Per Darderi, invece, la partita di oggi è già il miglior risultato in un torneo 1000. Entrambi però cercano la prima finale a Roma.

Quando si giocano le semifinali e dove vederle in tv e streaming

L’appuntamento è per il 15 maggio sul Centrale del Foro Italico: inizia Darderi contro Ruud, non prima delle 15:30. Sarà poi la volta di Sinner contro Medeved, non prima delle 19. Per entrambe le semifinali, la diretta televisiva è affidata ai canali Sky Sport, con copertura in chiaro su Tv8. Per il torneo femminile invece tutte le partite sono in chiaro su Supertennis. Per lo streaming le opzioni sono SkyGo, NOW, Tennis Tv e la piattaforma web di Tv8.