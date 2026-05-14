Internazionali d’Italia, Darderi batte Jodar e va in semifinale: «La più bella vittoria della mia carriera»

L'azzurro supera dopo tre ore lo spagnolo. Match interrotto per la Coppa Italia

Luciano Darderi vince una battaglia di oltre tre ore e va in semifinale agli Internazionali d’Italia. Batte in tre set lo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 e ora affronterà il norvegese Casper Ruud. Il macth è stato anche sospeso per una ventina di minuti a causa del fumo provocato dai fuochi d’artificio accesi nello stadio Olimpico dove si è disputata la finale di Coppa Italia. Darderi affronterà ora il novergese Casper Ruud.

La vittoria di Darderi

Alla ripresa del gioco Darderi è riuscito a recuperare da 2-5 sotto nel tie-break, aggiudicandosi il primo set davanti al pubblico di casa. Il numero 18 del seeding sembrava avviato verso una vittoria agevole dopo essersi portato rapidamente sul 3-0 nel secondo set, ma Jodar ha reagito in modo impressionante pareggiando i conti. Lo spagnolo ha annullato due match point, ha tenuto il servizio portandosi sul 5-5, poi ha ottenuto un altro break prima di chiudere il set al servizio e forzare il terzo set. Lo sforzo sembra aver pesato sul diciannovenne Jodar nel terzo set, che ha perso il servizio due volte. Così Darderi ha ripreso il controllo per chiudere la partita.

«La più bella della mia carriera»

«Penso che sia la vittoria più bella della mia carriera grazie al pubblico e a tutto quello che c’è qui a Roma», ha detto Darderi nell’intervista a bordo campo. «È la prima volta in semifinale, è un sogno giocare qui. È stato difficile perché abbiamo iniziato intorno alle 11, il campo era molto lento… Ho continuato a lottare e sono molto contento di questo».Darderi affronterà Casper Ruud in semifinale dopo che il norvegese ha battuto il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-1 1-6 6-2 mercoledì.

L’altro quarto

Nell’altro quarto di finale Ruud sembrava avere il controllo del match dopo aver dominato il primo set, prima che la pioggia interrompesse l’incontro all’inizio del secondo set per quasi due ore e mezza. La lunga interruzione ha permesso a Khachanov di riorganizzarsi e ribaltare l’inerzia della partita, con il russo che ha pareggiato i conti dopo aver messo a segno 11 colpi vincenti e commesso un solo errore non forzato nel secondo set. Ruud si è ripreso nel terzo set , chiudendo così l’incontro e raggiungendo le semifinali a Roma per la prima volta dal 2023.