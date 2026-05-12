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Derby Roma-Lazio: scontro tra la prefettura e la Lega Serie A. «Revocate il rinvio o agiremo a tutela dei tifosi»

12 Maggio 2026 - 20:17 Stefania Carboni
derby roma lazio
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La nota della Lega contro la decisione della prefettura capitolina: «Costretti a reagire in ogni opportuna sede»
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La Lega Serie A «invita con forza le Autorità di ordine pubblico a revocare il provvedimento di rinvio» della partita tra Roma e Lazio a lunedì 18 maggio, altrimenti «sarà costretta a reagire in ogni opportuna sede a tutela della competizione, degli interessi dei tifosi romani e del nostro campionato, nonché del nostro prodotto che, attraverso la mutualità, genera le risorse per il sostegno a tutti i livelli del calcio». Lo spiega la Lega Serie A in una nota, dopo il rinvio del derby di Roma da parte della prefettura capitolina.

Il rinvio per gli Internazionali di tennis

All’ora di pranzo la Prefettura della Capitale ha spiegato che lo slittamento della partita tra giallorossi e biancocelesti è legato alla concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, programmata da tempo nella fascia pomeridiana di domenica 17 maggio, che vedrà in campo con ogni probabilità Jannik Sinner.

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