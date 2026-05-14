Il derby Roma-Lazio si gioca domenica alle 12. Il ricatto degli ultras e la resa della prefettura

Dopo la non decisione del Tar del Lazio e il vertice organizzato in fretta e furia tra Lega Calcio, Federtennis e Sport e Salute, passa la proposta avanzata dai club di Serie A. Così le quattro partite delle squadre in corsa per la Champions si giocheranno a mezzogiorno del 17 maggio. Compreso il derby all'Olimpico, a pochi metri dalla finale degli Internazionali

La penultima giornata di Serie A si giocherà alle 12 di domenica 17 maggio. Passa così la proposta della Lega Calcio, a cui la prefettura si sarebbe piegata, nonostante la prima decisione di rinviare tutte e quattro le partite a lunedì 20.45 per questioni di ordine pubblico, vista la quasi concomitanza a pochi metri con la finale degli Internazionali di Roma. A pesare, spiega La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata la minaccia degli ultras di Roma e Lazio di non entrare all’Olimpico, in caso di partita di lunedì. Una protesta che avrebbe inevitabilmente portato a un altro problema di ordine pubblico, probabilmente ancora più ad alto rischio scontri.

La decisione è arrivata dopo che il Tar del Lazio aveva deciso di non decidere sul ricorso della Lega Calcio. Il presidente del tribunale amministrativo, Roberto Politi, dopo l’audizione delle parti svolta a metà pomeriggio, aveva invitato Prefettura di Roma e Lega Serie A a sedersi attorno a un tavolo per trovare un’intesa su giorno e orario del derby. Politi aveva però già messo le mani avanti: se l’accordo non arriverà entro sera, sarà lui a emettere il provvedimento, domani.

Perché la Lega Serie A si oppone allo spostamento del derby al lunedì

Durante l’audizione, la Lega Serie A ha elencato i motivi del suo no allo spostamento d’ufficio della gara al lunedì sera. Il primo è l’ordine pubblico: traslocare il derby significherebbe rivedere anche altre 4 partite in programma in contemporanea, in una giornata per cui è già stato annunciato uno sciopero. A questo, si aggiungono i precedenti, perché in passato rinviare la stracittadina ha creato non pochi grattacapi, l’organizzazione già avviata dai tifosi di tutte le squadre e il rischio di incidere sulla regolarità del campionato.

Binaghi: «Non è colpa nostra se il calendario della Serie A è fatto con i piedi»

La questione ovviamente non riguarda solo il calcio, ma impatta direttamente sulla finale degli Internazionali di Roma. L’ultima proposta presentata dalla Lega Calcio e respinta dalla Prefettura, prevederebbe anche il posticipo di 30 minuti dell’inizio della finale degli Internazionali di Roma. Uno scenario impossibile, come dichiarato dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi: «Non ci siamo spostati per 25 anni. Per di più la Serie A è proprietaria dei diritti, può sistemare il calendario come vuole. Noi, invece, facciamo parte di un circuito internazionale con la supervisione dell’Atp». Non manca un attacco alla Serie A: «Non credo ci sia la possibilità di spostare la finale solo perché c’è un deficiente che ha fatto il calendario con i piedi», ha detto Binaghi in zona mista degli Internazionali di Roma.

Le posizioni dei club: la nota della Roma e la provocazione di Sarri

Uno scontro, passato dalle dichiarazioni alle vie legali, che non mette d’accordo neanche i diretti interessati. Roma e Lazio sono opposte, non solo sul campo. Ieri sera, a margine della finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, ha parlato il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri: «Se il derby con la Roma si gioca di lunedì vengo, domenica alle 12.30 giocano loro. Se fossi il presidente Lotito non presenterei nemmeno la squadra, tanto per noi è uguale, prendiamo un punto di penalizzazione ed è chiusa lì». L’ex allenatore di Juventus e Napoli ha anche attacca la Lega: «Il casino viene da una serie di errori clamorosi della Lega e ora deve rimediare. Però il prefetto è stato chiaro, speriamo che sia lunedì la data». Al contrario, con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Roma si starebbe impegnando per far anticipare il derby: «Il club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica, nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso».