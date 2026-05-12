Federcalcio, Malagò ha deciso: «Domani deposito la mia candidatura»

L'ex numero uno del Coni: «Avevo detto che avrei aspettato le componenti e sono stato di parola»

Giovanni Malagò all’ANSA, annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. «Lo avevo detto e sono stato di parola – dichiara – per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza».

Il segnale nel pomeriggio dalla Lega B

A sbloccare la situazione è stata la convergenza della Lega B sul nome. «La Lega nazionale professionisti serie B – si legge nella dichiarazione – comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell’Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L’esito della consultazione che il presidente, Paolo Bedin, ha svolto con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in Figc con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all’avvenuta formalizzazione della candidatura, nell’analisi del relativo programma elettorale».