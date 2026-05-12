Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoGoverno MeloniHantavirusJannik Sinner
SPORTCalcioGiovanni MalagòSerie ASerie B

Federcalcio, Malagò ha deciso: «Domani deposito la mia candidatura»

12 Maggio 2026 - 20:55 Alba Romano
giovanni malagò
giovanni malagò
L'ex numero uno del Coni: «Avevo detto che avrei aspettato le componenti e sono stato di parola»
Google Preferred Site

Giovanni Malagò all’ANSA, annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. «Lo avevo detto e sono stato di parola – dichiara – per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza».

Il segnale nel pomeriggio dalla Lega B

A sbloccare la situazione è stata la convergenza della Lega B sul nome. «La Lega nazionale professionisti serie B – si legge nella dichiarazione – comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell’Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L’esito della consultazione che il presidente, Paolo Bedin, ha svolto con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in Figc con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all’avvenuta formalizzazione della candidatura, nell’analisi del relativo programma elettorale».

Articoli di SPORT più letti
1.

Roberto Baggio e il ricordo avvelenato sulla finale di Usa ’94: «Perché Sacchi non mi voleva». Il rigore che «sogno di continuo» e la delusione da Trapattoni

2.

Jannik Sinner in campo oggi con l’ondata azzurra agli Internazionali di Roma: a che ora gioca e dove vederlo in chiaro. Le partite degli altri italiani

3.

Internazionali, magia per Sinner: batte Popyrin e va agli ottavi

4.

Chi è Andrea Pellegrino, il prossimo avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma

5.

Jannik Sinner ora dice basta, la rabbia sui premi bassi e il boicottaggio dei tornei: «Siamo stati zitti per troppo tempo» – Il video

leggi anche
Sinner Darderi internazionali roma tennis
SPORT

Pellegrino ci prova, ma Sinner tira dritto: chi troverà ai quarti. Clamoroso Darderi che asfalta Zverev

Di Matteo Revellino
Stadio Olimpico Roma
SPORT

Il derby di Roma di lunedì sera, l’ordine del prefetto e la strigliata alla Serie A: «Lo sapevate da anni». Quali partite slittano e il ricorso al Tar

Di Matteo Revellino
Andrea Pellegrino avversario Sinner
SPORT

Chi è Andrea Pellegrino, il prossimo avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma

Di Matteo Revellino