Manca un mese ai Mondiali di calcio: dagli orari delle partite al costo dei biglietti, ecco cinque cose da sapere

Dalla nuova formula a 48 squadre, alle partite trasmesse su Youtube: cosa sapere a un mese dall'inizio dei Mondiali

«Dai, Dai», canta in italiano Shakira nel nuovo inno dei Mondiali di calcio, quasi da voler esprimere l’impazienza per l’inizio della venitreesima edizione. Sarà la seconda ospitata da più Paesi, dopo il 2002: le partite si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi mancano esattamente trenta giorni alla partita inaugurale, Messico-Sudafrica dell’11 giugno, stesso match inaugurale del campionato mondiale nel 2010. L’Italia non ci sarà, ma questa non è una notizia. Ecco però cinque curiosità a un mese dall’inizio della festa del calcio.

Primo Mondiale a 48 squadre

Cambia la formula. Per la prima volta si passa da 36 a 48 squadre, divise in 12 gironi da quattro nazionali ciascuna. Passeranno ai sedicesimi di finale le prime due squadre di ogni raggruppamento, oltre alle otto migliori terze. Da Messico-Sudafrica dell’11 giugno, alla finale del 19 luglio: saranno 104 le partite di questi Mondiali, tornati tradizionalmente in estate dopo l’edizione in Qatar nel 2022, giocata tra novembre e dicembre.

Le partite su Youtube

Dove si potranno guardare le partite? I Mondiali di calcio 2026 saranno i primi di sempre a essere trasmessi in diretta Youtube, grazie a un accordo della piattaforma video con la Fifa. La partnership incoraggia i detentori dei diritti della Coppa del mondo a trasmettere i primi dieci minuti delle partite del torneo su YouTube. Le emittenti, precisa la Fifa, «potranno trasmettere in streaming un numero selezionato di partite integralmente sul proprio canale YouTube».

Gli orari delle partite da quattro tempi

La diretta su Youtube non è l’unica novità delle partite su Youtube. In previsione del caldo torrido, saranno previsti due cooling break obbligatori a metà dei due tempi. Due momenti di pausa che si aggiungono al classico intervallo tra le due frazioni, due occasioni in più in cui i ct potranno parlare direttamente ai propri calciatori per cambiare qualcosa o per sfruttare un timeout pallavolistico. Occhio agli orari. Per seguire le partite bisognerà fare le ore piccole. Le gare si giocheranno indicativamente in tre fasce secondo l’orario locale: pomeriggio (12:00-15:00), prima serata (18:00), notturna (21:00). In Italia quindi le partite saranno visibili, rispettivamente, tra le 18 e le 21, tra le 21 e mezzanotte e tra mezzanotte e le 3.

Biglietti più costosi di sempre

Il Mondiale deve ancora iniziale ma si può già parlare di un record. I biglietti per la finale del 19 luglio al MetLife Stadium di New York-New Jersey sono diventati i più costosi nella storia dei Mondiali. Nelle ultime settimane la Fifa ha adottato un sistema di “prezzi dinamici”, simile a quello usato per concerti e grandi eventi negli Stati Uniti: il costo aumenta in base alla domanda. I ticket ufficiali per la finale sono arrivati fino a circa 11 mila dollari per i posti migliori, mentre alcuni pacchetti hospitality superano abbondantemente i 20 mila dollari.

La nazionale più piccola di sempre

Un’isola da 150mila abitanti vuole sognare. Curacao parteciperà ai Mondiali per la prima volta nella sua storia, diventando la nazionale più piccola di sempre a giocare una Coppa del Mondo. Esordirà contro la Germania il 14 giugno, per giocare poi contro Ecuador e Costa d’Avorio. Ai Mondiali ci è arrivato vincendo il gruppo B delle qualificazioni Concacaf, che raggruppa le nazionali centroamericane e caraibiche.

La notizia di oggi, 11 maggio, sono però le dimissioni del commissario tecnico, Fred Rutten, sulla panchina della nazionale caraibica dallo scorso febbraio. Potrebbe tornare il precedente ct, Dick Adovcaat.