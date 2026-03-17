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I Mondiali di calcio 2026 saranno trasmessi (anche) su YouTube: cosa prevede lo storico accordo siglato dalla Fifa

17 Marzo 2026 - 17:44 Bruno Gaetani
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mondiali calcio 2026 accordo fifa youtube
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Sulla piattaforma saranno disponibili i primi dieci minuti delle partite. Ma le emittenti potranno decidere di trasmettere integralmente un numero selezionato di incontri

I Mondiali di calcio 2026 saranno i primi di sempre a essere trasmessi in diretta su YouTube. La piattaforma video ha siglato un accordo con la Fifa in vista della prossima Coppa del Mondo, che si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio a cavallo fra Stati Uniti, Canada e Messico. L’intesa consentirà alle emittenti che si sono aggiudicate i diritti per l’evento di trasmettere in diretta alcune partite sulla piattaforma video, e non solo in tv.

L’accordo Fifa-YouTube

In un comunicato diffuso oggi, 17 marzo, la Fifa parla di «partnership rivoluzionaria» e unica nel suo genere, che incoraggia i detentori dei diritti della Coppa del Mondo a trasmettere i primi 10 minuti delle partite del torneo su YouTube. Una sorta di anteprima, così da invogliare i giovani tifosi a guardare poi le partite sui canali tradizionali, come la televisione generalista. Le emittenti, precisa la Fifa, «potranno trasmettere in streaming un numero selezionato di partite integralmente sul proprio canale YouTube, coinvolgendo un pubblico globale e promuovendo le piattaforme dove seguire il resto della competizione».

La sfida delle piattaforme video alle emittenti tv

Fifa e YouTube non hanno reso noto il valore dell’accordo, ma testimoniano il crescente interesse delle piattaforme video di entrare nel mercato dei grandi eventi sportivi, un tempo appannaggio delle emittenti televisive tradizionali. YouTube è stato uno sponsor anche dei Mondiali di calcio del 2022 in Qatar, ma l’accordo in quel caso prevedeva soltanto la presenza di content creator per realizzare video di curiosità e dietro le quinte.

Dove vedere i mondiali in tv

In I talia i diritti tv per i mondiali sono stati comprati da DAZN chetrasmetterà tutte le 104 le partite del torneo. La Rai invece trasmetterà solo 35 partite, tra cui il match inaugurale, tutte le partite dell’Italia (a patto che gli azzurri riescano a qualificarsi), le semifinali e la finale.

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