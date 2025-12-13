Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliFamiglia nel boscoUcraina
I prezzi pazzi dei biglietti per il Mondiale, Austria-Giordania non costerà meno di 140 dollari: quanto si spende per la finalissima

13 Dicembre 2025 - 21:54 Ugo Milano
Indignazione tra i tifosi di tutto il mondo dopo che la Fifa non ha tenuto fede alla promessa di mantenere i prezzi accessibili a tutti

Non sono ancora comparsi all’orizzonte ma i Mondiali di calcio fanno già discutere, anzi infuriare, tutti i tifosi del mondo. I prezzi per i biglietti sono infatti decine di volte più alti rispetto a quanto era stato promesso e imparagonabili se messi a confronto con i costi dell’ultima rassegna iridata in Qatar. Ma era difficile non aspettarselo, dopo che la Fifa nelle ultime settimane ha dato chiari segnali di voler dare quasi carta bianca agli Stati Uniti: dai cooling break allungati per inserire due pause pubblicitarie in più fino, appunto, a un tariffario di biglietti che assomiglia più agli sport americani che al calcio europeo. 

Quanto costa vedere una partita dei gironi

La Fifa aveva rassicurato i tifosi in tempi non sospetti: «I prezzi della fase a gironi partiranno dai 60 dollari». Inutile dire che la realtà sia ben diversa. Per il match di apertura, Messico-Sud Africa, si parte dai 1.020 dollari per i biglietti più lontani dal campo. Nel resto della fase a gironi si va dai 140 a biglietto per partite con nazionali poco seguite, come Austria-Giordania, fino ai 265 dollari per Inghilterra-Croazia. Ovviamente tenendo solo in considerazione i biglietti formato “popolare”, altrimenti i prezzi schizzano fino a 700 dollari

I prezzi dei biglietti dai sedicesimi alla finale

Appena finiti i gironi, i prezzi si impennano ulteriormente. Per i sedicesimi di finale si parte da 200 dollari, per gli ottavi da 250. Dai quarti di finale in poi, invece, è impossibile trovare biglietti sotto i 500 dollari. Ovviamente, più è moderno lo stadio più il costo è elevato: da Arrowhead Stadium a Kansas City (535 dollari) si arriva al nuovissimo SoFi Stadium di Los Angeles (800 dollari). La finale, come prevedibile, gioca in un campionato tutto suo: il biglietto meno caro costa 4.185 dollari, mentre la fascia di prezzo più elevata parte da 8.680 dollari

Il confronto con il Qatar 2022

Difficile trarre conclusioni se non si tiene conto dei precedenti. Per fare un semplice esempio, a Qatar 2022 molti biglietti dei gironi erano venduti a bassissimo costo, intorno ai 10 euro, per invogliare le persone a riempire gli stadi. La finalissima partiva da 600 dollari, praticamente dieci volte meno rispetto all’ultimo atto in terra americana. E non è tutto, perché le fasce di prezzo sono ovviamente indicative e momentanee. Non appena si è aperta la vendita generale, ha avuto la meglio la legge della domanda e dell’offerta con le conseguenti fluttuazioni (verso l’alto) del costo per singolo biglietto. 

