Sorteggi per il Mondiale 2026, oggi i gironi: chi rischia di trovare l’Italia e come funziona per le squadre non ancora qualificate – La diretta

05 Dicembre 2025 - 17:21 Gianluca Brambilla
mondiale 2026 sorteggio gironi
Gli azzurri di Gattuso devono ancora disputare i playoff Uefa per qualificarsi al torneo

È tutto pronto per il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026, che per la prima volta si disputerà in tre Paesi ospitanti: Canada, Stati Uniti e Messico. La cerimonia, che si svolge al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington DC, comincerà alle 18 (ora italiana). Al sorteggio saranno presenti anche tutte quelle Nazionali che, proprio come l’Italia, devono ancora disputare i playoff Uefa per qualificarsi al torneo. Gli azzurri del c.t. Rino Gattuso giocheranno il 26 marzo contro l’Irlanda del Nord e l’eventuale finale a Cardiff o Sarajevo il 31 marzo. Le squadre impegnate nei playoff sono indicate con una X.

Foto di copertina: EPA/Will Olivier

Le possibili avversarie dell'Italia

Per assicurarsi un posto al Mondiale, l’Italia dovrà passare i playoff. Qualora dovesse riuscirci, gli azzurri possono finire in un girone di ferro con Argentina, Marocco e Norvegia, ma anche in un girone con Canada, Australia e Sudafrica.

05 Dicembre 2025 - 17:13

Dove vedere i sorteggi del Mondiale 2026

I sorteggi si possono seguire in chiaro su Rai Due e in streaming su Rai Play. Inoltre, si potranno vedere su Sky Sport24, Fifa+ e DAZN, anche per i non abbonati.

05 Dicembre 2025 - 17:08

La suddivisione in fasce

Prima fascia
Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio e Germania.

Seconda fascia
Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria e Australia.

Terza fascia
Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita e Sudafrica.

Quarta fascia
Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, squadra vincente playoff europeo percorso A (Italia/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina), squadra vincente playoff europeo percorso B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania), squadra vincente playoff europeo percorso C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo), squadra vincente playoff europeo percorso D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda), squadra vincente Playoff Interzona 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo) e sqaudra vincente Playoff Interzona 2 (Bolivia/Suriname/Iraq).

05 Dicembre 2025 - 17:05

Come funziona il sorteggio

Il Mondiale del 2026 sarà il primo a 48 squadre. Di queste, 42 sono già qualificate, mentre le ultime sei usciranno dalle vincenti dei playoff. Il torneo prevede dodici gironi composti da quattro squadre. La composizione dei gironi viene sorteggiata dopo che le nazionali sono state suddivise in quattro fasce. L’Italia, come tutte le nazionali impegnate ai playoff, sarà in quarta fascia. Il regolamento prevede che nessun girone potrà contenere più di una squadra della stessa confederazione, ad eccezione della Uefa, che è rappresentata da 16 squadre. Ogni girone dovrà avere almeno una europea.

