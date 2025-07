Mondiale per Club 2025: ecco perché Donald Trump non ha “fregato” il trofeo originale al Chelsea

Una dichiarazione di Donald Trump ha scatenato polemiche sul trofeo del Mondiale per Club 2025. Ma il Chelsea non è stato privato di alcun diritto

Il Mondiale per Club 2025 è entrato a suo modo nella storia. Non tanto per le gesta sportive, che comunque in alcuni frangenti sono state migliori di quel che ci si poteva attendere da un torneo estivo, ma più per gli incroci bizzarri, a volte grotteschi, tra la competizione e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tutti ricorderanno la foto dei festeggiamenti della squadra vincitrice, il Chelesea, con l’ospite inatteso, Donald Trump, rimasto sul palco dopo aver consegnato al capitano Reece Jemes il trofeo. Proprio una dichiarazione dell’inquilino della Casa Bianca a proposito del trofeo ha scatenato l’indignazione sul web. Ma va fatta un po’ di chiarezza.

Per chi ha fretta

Risulta corretto che alle squadre vincitrici venga consegnata una coppia del trofeo e non l’originale.

Questo è previsto proprio dai regolamenti delle competizioni Fifa.

L’anomalia non riguarda il Chelsea, ma il fatto che la Fifa abbia lasciato il trofeo originale alla Casa Bianca.

Analisi

In un’intervista all’emittente DAZN il giorno della finale, Trump ha dichiarato: «Mi hanno detto (la Fifa, ndr) “Puoi tenere il trofeo per un po’, lo lasciamo nello studio ovale” e quando gli ho chiesto quando sarebbero venuti a riprenderselo mi hanno detto “Non verremo mai a riprenderlo, puoi tenerlo per sempre nello studio ovale, ne faremo uno nuovo” e lo hanno fatto davvero, adesso è nello studio ovale». Quindi, stando a quanto dichirato dal presidente, il giorno della finale il trofeo originale non era al MetLife Stadium nel New Jersey e quindi alla squadra vincitrice non è stato permesso di alzare il trofeo autentico.

Sui social numerosi utenti hanno interpretato le affermazioni di Trump come se il Chelsea avesse subito un torto nel non poter portare a casa la versione originale del trofeo:

Numerosi articoli di giornali, nazionali e internazionali, hanno riportato la notizia del “furto” di Trump, senza però specificare che quanto avvenuto al termine del Mondiale per Club è uno strappo alla regola solo parziale.

Le procedure di assegnazione dei trofei Fifa

Sebbene sia stato insolito che in occasione di una premiazione non sia stato utilizzato il trofeo originale e che quest’ultimo sia rimasto poi in possesso di un soggetto terzo, è invece prassi consolidata che alla squadra vincitrice venga consegnata una replica del trofeo. Anzi è scritto, solitamente (ci torneremo), nero su bianco sui regolamenti delle competizioni Fifa. Di seguito l’articolo 45 del regolamento ufficiale della Fifa per il Mondiale 2022 in Qatar, quello in cui si specificano le procedure in merito al trofeo, i premi e le medaglie. Nel primo comma si legge che «Il vincitore della Fifa World Cup 2022 sarà presentato con il Trofeo Fifa World Cup, che rimane di proprietà della Fifa. Alla squadra vincitrice sarà consegnato il trofeo durante la cerimonia in campo subito dopo il fischio finale, e sarà restituito immediatamente dopo la cerimonia della finale e prima della sua partenza dallo stadio. A questo punto, al team vincitore sarà consegnato il Trofeo Fifa World Cup Vincitori».

La federazione distingue quindi tra il trofeo originale, Trophy, e il trofeo che consegna alle squadre subito dopo la cerimonia in campo, Winner’s Trophy. Le squadre vincitrici possono quindi rimanere in possesso solo del Winner’s Trophy e in nessun caso del Trophy, come specificato nell’appendice dello stesso regolamento:

Curiosamente, fino all’edizione 2023 della massima competizione per club organizzata dalla Fifa, i regolamenti specificavano nel dettaglio le procedure di assegnazione del trofeo. A pagina 10 e 11 del regolamento con specifiche per media e marketing dell’edizione 2023 della coppa intercontinentale la Fifa offre una ampia analisi della differenza tra il trofeo originale e quello consegnato ai vincitori:

E vi è, inoltre, uno specifico articolo dedicato al regolamento del trofeo, il 12, in cui si legge: «Alla squadra vincitrice sarà consegnata, e sarà concesso di tenere, il Trofeo dei Vincitori, the Winner’s Trophy, durante la cerimonia in campo»:

A partire dall’edizione 2024 i dettagli nei regolamenti a proposito del trofeo cominciano a scarseggiare. Nell’edizione 2024 del Mondiale per Club, all’articolo 52.2, la Fifa scrive un generico: «Medaglie d’oro e trofeo per i vincitori» per la M5, la finale del torneo:

Mentre per l’edizione 2025 le informazioni latitano. Nell’articolo 42, quello del trofeo, i premi e le medaglie non si parla affatto né del trofeo originale né di quello dei vincitori:

Conclusioni

È stato uno strappo alla regola il fatto che al Chelsea non sia stato permesso di alzare la coppa originale durante la cerimonia conclusiva. Così come il fatto che il trofeo non tornerà in possesso della Fifa dopo il torneo come sempre accade. Le coppe originale dei Mondiali vengono custodite a Zurigo ed esposte solo in occasioni speciali come le partite di apertura e le finali. Ma è falso che al Chelsea non sia stato permesso di portare a casa il trofeo originale perché i regolamenti Fifa non lo prevedono in nessun caso. Anzi nel regolamento ufficiale del torneo in questione non era presente alcuna indicazione sull’uso e la destinazione del trofeo, cosa a sua volta piuttosto insolita.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.