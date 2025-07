La chemioterapia non è nata sperimentando con il gas mostarda

Quel sottile antisemitismo di alcuni negazionisti della chemioterapia

Diverse condivisioni Facebook stanno diffondendo l’idea che la chemioterapia impiegata per trattare alcuni tipi di tumori sia in realtà originaria da esperimenti militari fatti co gas mostarda da parte di due «scienziati ebrei americani». Dal momento che non è chiaro cosa c’entri la religione in tutto questo, ci sembra evidente la chiave antisemita di tali affermazioni. Ma la terapia chemioterapica non è nata proprio così.

Alcune condivisioni insinuano che la chemioterapia sarebbe nata a seguito di esperimenti fatti col gas mostarda nelle trincee ai danni delle vittime della Prima Guerra Mondiale.

Oltretutto si precisa che i due scopritori fossero ebrei.

La chemioterapia nasce a seguito di studi che culminano nella prima sperimentazione clinica nel 1942, con un derivato del gas mostarda.

A essere vittime del gas e di esperimenti su cavie umane nello stesso periodo erano proprio gli ebrei, assieme ad altri “indesiderati” dei regimi nazi-fascisti.

Analisi

Le condivisioni dove si associa la chemioterapia al gas mostarda e agli ebrei presentano la seguente didascalia:

Ci hanno sempre ingannati ed hanno giocato con la nostra salute. Maledetti criminali



Due scienziati ebrei americani inventarono la chemioterapia.

Non in un ospedale.

In un laboratorio di armi militari statunitensi nel 1942.



Il loro farmaco?

Erogato dal gas mostarda… un’arma chimica della Prima Guerra Mondiale usata per uccidere i soldati sui campi di battaglia.



Ecco come è nata la cura del cancro…

Come è nata davvero la chemioterapia

La chemioterapia nasce a seguito degli esperimenti di due ricercatori della Yale School of Medicine, il dottor Louis Goodman e il DhD Alfred Gilman, come ricostruito orgogliosamente nel sito Web dell’ateneo americano. I primi studi di Goodman e Gilman condotti sui topi mostrarono una notevole regressione della malattia. Questo risultato trovò conferma in ulteriori esperimenti sui conigli.

Nel primo dopoguerra si cominciò a notare che «mustard gas» (gas mostarda) impiegato nelle trincee, distruggeva il tessuto linfatico e il midollo osseo delle vittime. Successivi esperimenti condotti da Goodman e Gilman sui topi dimostrarono che l’applicazione della «nitrogen mustard» (un derivato del gas mostarda), riduceva i tumori.

Il passo successivo fu l’avvio di un trial clinico sull’uomo nel 1942. Sarà chiaro a questo punto che la terapia chemioterapica non veniva somministrata “gasando” i paziendi, che altrimenti sarebbero morti assieme al loro tumore. Né risulta che i primi esperimenti sarebbero stati svolti oltre 30 prima dai due ricercatori – all’epoca ancora adolescenti -, usando i militari nelle trincee come cavie.

Qualcosa di militare però effettivamente c’erà. Dopo la prima somministrazione umana seguirono ulteriori trial clinici, sia a Yale che nel resto degli Stati Uniti. I risultati, compresi quelli del primo studio, rimasero un segreto militare fino al 1946, quando vennero finalmente pubblicati sul The Journal of the American Medical Association (JAMA). La scoperta dei due scienziati ha quindi salvato milioni di vite, senza mai sacrificare delle cavie umane in guerra. Queste cose le facevano all’epoca altre persone in Europa, dove si conducevano milioni di ebrei e altri “indesiderati” nelle camere a gas.

Conclusioni

Come abbiamo visto le condivisioni in cui si insinua che la chemioterapia sarebbe nata sulla pelle dei caduti nella Prima Guerra Mondiale a causa del gas mostarda sono totalmente fuorvianti. Il primo trattamento chemioterapico viene sperimentato sull’uomo nel 1942 sulla base di un derivato del gas mostarda. Le insinuazioni riguardo alla religione ebraica attribuita ai due ricercatori risultano quindi non solo errate, ma anche vessatorie. Infatti, nello stesso periodo in cui nasceva la chemioterapia, milioni di ebrei venivano proprio gasati, a causa delle conseguenze estreme dei pregiudizi antisemiti.

