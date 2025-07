Pandemia Covid, il “complotto” dei manichini in terapia intensiva

Perché fotografare manichini distesi su dei letti d’ospedale non dimostra alcun complotto

Diverse condivisioni su Facebook (per esempio qui e qui) e X.com (per es. qui) dove si sostiene la teoria del complotto sui manichini che sarebbero stati usati durante la pandemia di Covid-19 per simulare la crisi delle terapie intensive. La prova sarebbe una foto che incastrerebbe i cospiratori, in quanto mostrerebbe un manichino steso su un letto ospedaliero. Vediamo di cosa si tratta.

Per chi ha fretta:

Secondo alcuni complottisti la foto di un manichino disteso su un letto d’ospedale svelerebbe la presunta messa in scena delle terapie intensive durante la pandemia di Covid-19.

Basta una semplice ricerca inversa per scoprire che il contesto è quello di un centro polacco di simulazione medica.

Non è affatto strano che si usino dei manichini per la formazione del personale ospedaliero.

Analisi

Le condivisioni mostrano l’immagine del manichino disteso su un letto d’ospedale. Il tutto con toni che fanno pensare a una messa in scena. Prendiamo per esempio la seguente didascalia:

Gran bravi a prenderci per i co***oni, naturalmente ai super covid..ioti creduloni della falsa pandemin**ia

Il “complotto” dei manichini usati nei centri di simulazione medica

Non c’è molto da dire riguardo al manichino in foto. Facendo una ricerca inversa possiamo risalire alla fonte originale, un articolo (traduzione in italiano qui) del giornale polacco Rynekzdrowia, che nel riportare i crediti ci dà anche il contesto, che viene meglio approfondito nella stessa news che il quotidiano riporta:

«Il Ministro della Salute Adam Niedzielski durante l’inaugurazione del centro di simulazione medica a Sanok. Foto: PAP/Darek Delmanowicz»

L’articolo risalente al 23 settembre 2021 racconta la visita del Il ministro della Salute Adam Niedzielski a uno dei centri di simulazione medica previsti nel suo piano per la formazione dei medici.

Conclusioni

Il manichino nella foto in oggetto non rappresenta alcun complotto. Rappresenta la visita del ministro polacco ad un centro in cui si addestrano i medici, usando anche dei manichini, come è possibile trovare anche nei corsi di pronto soccorso.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.