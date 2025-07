Jacques Attali non ha promosso un “genocidio degli anziani” per ridurre la popolazione

La falsa narrazione circola sui social almeno dal 2009, ma ci sono anche dei precedenti portati in tribunale negli anni 80

Circola un testo attribuito all’economista francese Jacques Attali, primo presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, nel quale affermerebbe che «in futuro si tratterà di trovare un modo per ridurre la popolazione» iniziando «dal vecchio, perché non appena supera i 60-65 anni, l’uomo vive più a lungo di quanto produce e costa caro alla società». Si tratta di una falsità che non trova alcun riscontro, ma che viene usata da anni per sostenere la teoria del complotto riguardo un élite desiderosa di pianificare una strage per ridurre la popolazione umana.

Per chi ha fretta

Le frasi attribuite a Jacques Attali non trovano riscontro.

Jacques Attali non ha mai rilasciato una dichiarazione a sostegno di un fantomatico “genocidio degli anziani”.

Analisi

Il testo condiviso dagli utenti risulta essere il seguente:

Jacques Attali era un consigliere di François Mitterrand (ex presidente della Francia) e ha scritto questo nel 1981: “In futuro si tratterà di trovare un modo per ridurre la popolazione. Inizieremo dal vecchio, perché una volta che ha superato i 60-65 anni, l’uomo vive più a lungo di quanto produce e costa caro alla società”. Poi i deboli e poi gli inutili che non contribuiscono alla società perché ce ne saranno sempre di più, e soprattutto finalmente gli stupidi. Eutanasia diretta a questi gruppi; L’eutanasia deve essere uno strumento essenziale delle nostre società future, in tutti i casi. Ovviamente non saremo in grado di giustiziare persone o organizzare campi. Ci sbarazzeremo di loro facendo credere loro che sia per il loro bene. Una popolazione troppo numerosa, e per la maggior parte non necessaria, è qualcosa di troppo costoso dal punto di vista economico. Socialmente, è anche molto meglio che la macchina umana si fermi bruscamente piuttosto che deteriorarsi gradualmente. Non saremo in grado di superare i test di intelligenza su milioni e milioni di persone, puoi immaginare! Troveremo qualcosa o lo causeremo; una pandemia che colpisce certe persone, una vera crisi economica o meno, un virus che colpirà gli anziani, poco importa, i deboli e gli impauriti soccomberanno. Lo stupido ci crederà e chiederà di essere curato. Avremo pensato di aver pianificato il trattamento, un trattamento che sarà la soluzione. La selezione degli idioti sarà quindi fatta da sola: andranno da soli al macello “. Questo frammento è raccolto nel suo libro “Breve storia del futuro”, pubblicato in Francia nel 2006.

Il testo risulta copiato e incollato dal post del 12 luglio 2025 pubblicato all’interno del canale Telegram di Nicola Franzoni:

La falsa citazione che circola anni

Questa falsa notizia non risulta nuova. Infatti, riscontriamo un fact-check dei colleghi di CheckNews del 12 ottobre 2018. Secondo le ricerche svolte, esistono numerosi siti e video (alcuni risalenti al 2009) che la riportano.

Come spiegato dai colleghi, la narrazione trae origine da una serie di interviste condotte da Michel Salomon, intitolata “L’avvenire della vita” (“Les Visages de l’avenir”) e pubblicata nel 1981, dove Jacques Attali non afferma o supporta la riduzione della popolazione attraverso l’eliminazione fisica degli over 60.

Ulteriore conferma arriva nel 2021 dai colleghi di AFP Factuel, pubblicando le scansioni del libro al fine di dimostrare quanto siano del tutto false le accuse nei confronti di Jacques Attali.

Le accuse rivolte a quest’ultimo, riguardanti un fantomatico sostegno al “genocidio degli anziani”, sono finite in tribunale dichiarando colpevoli i diffamatori. Come riportato da AFP, nella sentenza si legge che «nel corso di un dialogo denso e appassionato sui volti del futuro e sulle prospettive della medicina»” Attali esprimeva il suo punto di vista e «prepara gli animi a eventualità importanti o gravi».

La libertà dell’eutanasia secondo Jacques Attali

Come riportato dai colleghi di CheckNews, Jacques Attali ha trattato il tema dell’eutanasia come diritto e come libertà fondamentale di ogni individuo:

L’eutanasia sarà in ogni caso uno degli strumenti essenziali delle nostre società future. In una logica socialista, innanzitutto, il problema si pone così: la logica socialista è libertà e la libertà fondamentale è il suicidio; di conseguenza, il diritto al suicidio, diretto o indiretto, è quindi un valore assoluto in questo tipo di società. In una società capitalista, emergeranno e diventeranno prassi comune macchine per uccidere, protesi che permetteranno di eliminare la vita quando diventerà troppo insopportabile o troppo costosa economicamente. Penso quindi che l’eutanasia, che sia un valore di libertà o una merce, sarà una delle regole della società futura

Conclusioni

Di fatto, Jacques Attali non ha mai sostenuto l’idea di un “genocidio degli anziani” attraverso l’eutanasia.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.