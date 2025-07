Il Chelsea non ha rimosso Donald Trump dalle foto dei festeggiamenti per la Coppa del Mondo

Il fotoritocco non è mai stato condiviso dagli account social della squadra londinese

Il Chelsea, allenato dall’italiano Enzo Maresca, ha battuto per 3 a 0 i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, conquistando il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Durante i festeggiamenti, i giocatori della squadra londinese sono stati accompagnati dal presidente americano Donald Trump, presente in prima fila tra i salti di gioia dei calciatori. Secondo quanto circola online, i social media del Chelsea non avrebbero diffuso la foto dei festeggiamenti con Donald Trump, arrivando addirittura a rimuoverlo tramite un programma di fotoritocco o con l’uso dell’intelligenza artificiale. Si tratta di una notizia falsa.

Per chi ha fretta

La foto ritoccata non risulta pubblicata dagli account social della squadra londinese.

La foto è stata ritoccata per soddisfare la richiesta di un utente su Reddit.

Analisi

Le foto vengono condivise con la seguente narrazione:

Questa è fantastica. New York, finale Coppa del mondo per Club. Durante la premiazione dopo la finale del Mondiale di calcio per club, Trump non si levava dalle balle, nemmeno quando il capitano del Chelsea doveva sollevare il trofeo. Allora il club inglese ha deciso di cancellarlo dalla foto ufficiale della cerimonia di premiazione.

La foto ritoccata non è mai stata pubblicata dal Chelsea

Consultando i profili social del Chelsea, non risulta che tale foto sia mai stata pubblicata. Tuttavia, è presente la condivisione di un post del calciatore Tosin Adarabioyo, in cui compare la foto con Donald Trump senza alcun ritocco.

Di fatto, i responsabili della comunicazione della squadra londinese hanno preferito diffondere altri scatti in cui il presidente americano appare ormai alle spalle dei giocatori e non perfettamente visibile.

La falsa foto proviene da Reddit

La foto modificata circolata online proviene in realtà da Reddit (come riscontrato dai colleghi di TF1), in una sezione dedicata al fotoritocco. La richiesta di rimuovere Trump è stata avanzata da un utente, probabilmente un tifoso del Chelsea, e subito soddisfatta da un altro utente, che ha condiviso l’immagine ritoccata senza il presidente americano.

Conclusioni

La notizia secondo cui il Chelsea avrebbe rimosso digitalmente la figura di Donald Trump dalle foto dei festeggiamenti per la Coppa del Mondo vinta negli Stati Uniti è dunque infondata.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.