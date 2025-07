Mondiale per Club, finale clamorosa sotto gli occhi di Trump: Chelsea avanti sul Psg per 3-0

La squadra di Enzo Maresca sorprende i campioni d'Europa con tre reti in 20 minuti nel primo tempo

Ha del clamoroso il punteggio che sta prendendo forma al MetLife Stadium del New Jersey nella finale del Mondiale per Club: dopo un tempo di gioco il Chlesea allenato dall’italiano Enzo Maresca è in vantaggio per 3-0 contro i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, dati per favoriti dai bookmakers. A godersi lo spettacolo, sugli spalti, anche il presidente Usa Donald Trump, che proprio alla vigilia dell’inizio del Mondiale per Club negli Usa aveva aperto le porte della Casa Bianca a giocatori e dirigenza della Juventus. A decidere la partita, per il momento, sono i gol di Cole Palmer (doppietta) e di Joao Pedro, che hanno steso il Psg nel giro di 20 minuti.