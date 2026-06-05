I nuovi calendari della Serie A, oggi il sorteggio. Cosa cambia per i derby e chi gioca la Champions: le date già decise

La Lega Calcio prova a rimediare agli errori delle passate stagioni. Soprattutto per i grandi eventi e le date da evitare: cosa succederà in concomitanza di Atp finals e Internazionali di Roma

Appena mandata in archivio la stagione 2025/26, è già ora di pensare al prossimo campionato. Al Teatro Regio di Parma nasce la nuova Serie A con il sorteggio del calendario dell’edizione 2026/27. Dall’algoritmo per non sovrapporre i derby di Torino e Roma con le Atp Finals e gli Internazionali d’Italia, alla nuova sosta delle nazionali di settembre: tutti i criteri del nuovo calendario.

Il fischio d’inizio della prima giornata della Serie A 2026/27 sarà nel weekend del 22-23 agosto 2026, mentre il campionato si chiuderà alla 38esima giornata nel finesettimana del 29 e 30 maggio 2027. Previsti due turni infrasettimanali per la giornata 9 (28 ottobre) e per la 18 (6 gennaio). La pausa natalizia sarà rispettata nel weekend del 26 e 27 dicembre.

I criteri del sorteggio del calendario di Serie A

Nessun derby all’ultima giornata. È l’imperativo dettato dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, dopo le tensioni nel derby della Mole nella 38esima giornata dello scorso campionato. Così, Inter-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Torino non potranno incontrarsi né alla prima, né all’ultima giornata. E neanche all’unico turno infrasettimanale feriale, la nona giornata del 28 ottobre. Confermato anche per questa stagione il calendario asimmetrico, introdotto nel 2021/2022 per cui le partite avranno un ordine differente tra il girone d’andata e quello di ritorno. C’è un unico vincolo: devono passare almeno otto giornate prima che due squadre possano incontrarsi la seconda volta. Inoltre, è sempre prevista l’altrernanza degli incontri in casa e trasfert per le società della stessa città.

Le novità

Nel tentativo di far tesoro delle lezioni della scorsa stagione, quando il derby di Torino si era giocato in contemporanea delle Atp Finals di tennis ospitate dal capoluogo piemontese e il derby di Roma si era disputato lo stesso giorno della finale degli Internazionali al Foro Italico, per la prima volta l’algoritmo che rivelerà il prossimo calendario della Serie A terrà conto dei due tornei di tennis. L’altra novità è prevista per le soste delle nazionali: da questa stagione le due pause previste dalla Fifa a settembre e ottobre verranno accorpate in un unico blocco in cui le nazionali giocheranno 4 partite. In altre parole, il campionato si fermerà per due domeniche consecutive: il 27 settembre e il 4 ottobre 2026. Le altre due soste previste nella stagione saranno nel weekend di domenica 15 novembre 2026 e in quello di domenica 28 marzo 2027.

Le regole per le squadre impegnate nelle coppe europee

Chi gioca in Champions League (Inter, Napoli, Roma e Como) non affronterà le squadre qualificate a Europa League (Milan e Juventus) e Conference League (Atalanta) alla settima, 21esima, 25esima, 28esima, 31esima, 34esima giornata, perché comprese tra due turni di match Uefa consecutivi e per la quarta giornata solo per quelle che giocano in Europa League. Particolare il caso del Como: giocherà le prime tre partite della Serie A 2026/27 in trasferta per interventi sullo stadio Rigamonti.