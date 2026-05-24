La Roma torna in Champions League, prima storica qualificazione del Como. Tracollo Milan, si salva il Lecce. I verdetti definitivi della Serie A

Terminata la Serie A. Il Como si qualifica per la prima volta in Champions League, sfruttando il passo falso del Milan in casa con il Cagliari. La Roma vince contro il Verona. Il Lecce si salva grazie al gol di Banda. La Juventus si fa riacciuffare dal Torino e chiude sesta

Il calcio italiano si ribalta.Milan e Juventus sono fuori dalla Champions League. Al loro posto subentrano Como e Roma. La lotta europea regala emozioni fino all’ultima giornata. Alla fine una sorpresa c’è stata: il crollo del Milan in casa contro il Cagliari spalanca le porte alla qualificazione alla prossima Champions League di Roma e Como. Per i lariani, che avevano già festeggiato qualche settimana fa la prima storica qualificazione nelle coppe, l’ingresso in Europa sarà dalla porta principale. I giallorossi, vittoriosi di misura sul campo del Verona, tornano a giocare la Champions League dopo ben sette stagioni, trascinati dal lavoro di Gasperini e dai gol di Malen. Torna in Serie B dopo appena un anno la Cremonese, sconfitto in casa proprio dal Como.

Il primo tempo chiuso in equlibrio

È Saelemaekers dopo appena due minuti a sbloccare la serata di Serie A. Un gol che doveva che doveva dare serenità alla situazione del Milan, ma il Cagliari con Borrelli ristabilisce presto la parità. Da una lombarda all’altra, anche il Como timbra con un tiro deviato di Jesus Rodriguez. Alla fine dei primi tempi, complice anche il pareggio a reti bianche tra Verona e Roma, regna l’equilibrio. Tre squadre a 71 punti: i giallorossi, il Milan e il Como, con le prime due davanti in classifica per gli scontri diretti.

Il secondo tempo con i verdetti

Poi inizia il derby di Torino insieme agli altri secondi tempi. Si avvia un’altalena di emozioni, con cambi continui di classifica a ogni gol. Il Como sfonda definitivamente contro la Cremonese, rimasta anche in dieci uomini con l’espulsione di Grassi. La rete di Douvikas e la doppietta di Da Cunha rendono inutile il monentaneo 1-2 di Bonazzoli. La squadra di Fabregas doveva quindi sperare in un passo falso di una tra Milan e Roma, davanti in classifica all’inizio di quest’ultima giornata di Serie A. E alla fine è arrivato. La rete del portoghese Rodriguez manda il Diavolo all’Inferno, facendolo sprofondare addirittura al sesto posto. Un fallimento per la squadra di Allegri, tra le contestazioni di San Siro. Il Como può esultare, anche senza guardare cosa succede tra Juventus e Torino, grazie alla due vittorie conquistate in Serie A contro i bianconeri. Non sbaglia invece la Roma, che dopo un primo tempo complicato supera le resistente del Verona. Prima ci pensa il solito Malen, poi El Shaarawy all’ultimo ballo con i giallorossi. La Roma di Gasperini chiude terza.

Il Lecce di Di Francesco si salva

Alla Cremonese serviva un’impresa: vincere contro il Como in piena lotta Champions e sperare in un passo falso del Lecce in casa contro il Genoa. Ma nella bolgia del Via del Mare, i giallorossi sbloccano subito la gara con il quarto gol in campionato di Lameck Banda. Dopo due retrocessioni all’ultima giornata, sulla panchina di Venezia e Frosinone, Di Francesco porta alla salvezza i pugliesi. La Cremonese torna in B dopo appena un anno.

Il derby di Torino

Le ultime cinque partite di Serie A, valevoli per la lotta alla Champions League e alla salvezza, si sarebbero dovute giocare in contemporanea. Ma non è stato così per la stracittadina tra Torino e Juventus. Nel pomeriggio ci sono stati gli scontri tra le tifoserie. Il fischio d’inizio del derby di Torino arriva quindi un’ora dopo l’orario prestabilito della partita: in pratica, la gara inizia quando prendono avvio i secondi tempi delle altre partite. E senza i tifosi della Juventus, che hanno abbandonato il settore ospiti perché contrari al normale svolgimento della partita. Lo stesso hanno fatto anche molti supporters granata, sfilati via dalla Curva Maratona. Complice i risultati delle altre partite, la Juventus è fuori dalla Champions League 15 anni dopo l’ultima volta che non l’ha conquistata sul campo e chiude addirittura sesta. La doppietta di Vlahovic illude la Vecchia Signora di poter finire la stagione con una vittoria nella stracittadina. Dopo il raddoppio del serbo, si spegne la luce nella Juventus, riacciuffata dalla reti di Casadei e Che Adams: finisce 2 a 2 allo Stadio Olimpico.