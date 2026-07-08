Trump deriso anche sotto le docce, il Belgio scatenato dopo l’esultanza di Lukaku: lo sfottò col suo balletto continua negli spogliatoi – I video

Non c'è stata solo l'esultanza del bomber belga, che ha firmato il quarto gol contro gli Stati Uniti agli ottavi dei Mondiali. La festa dei diavoli rossi alla faccia del presidente americano, dopo lo scandalo della squalifica annullata a Balogun

La festa belga anti-trumpiana non è finita con l’esultanza di Romelu Lukaku dopo il gol. Un nuovo video mostra i calciatori del Belgio scatenarsi con la Trump Dance anche negli spogliatoi, subito dopo il fischio finale. Dopo il 4-1 rifilato agli Stati Uniti, risultato che è costato l’eliminazione della nazionale americana dalla Coppa del Mondo, i giocatori belgi sono stati ripresi mentre replicavano la danza resa celebre da Donald Trump, continuando così a prenderlo in giro, dopo la polemica nata attorno all’annullamento della squalifica di Folarin Balogun.

La provocazione era partita già prima del video, quando l’account ufficiale della nazionale belga aveva pubblicato una foto di Romelu Lukaku accompagnata dalla scritta «Ribalta questo.», un riferimento chiaro e preciso al tentativo di Trump di spingere la FIFA a cancellare la squalifica dell’attaccante statunitense.