Svizzera-Colombia, passano gli elvetici ai rigori: ora il quadro dei quarti di finale è completo
L’ultimo ottavo di finale si decide ai rigori. Ha la meglio la Svizzera, che vince 4 a 3 contro la Colombia. Adesso il tabellone dei quarti è completo: a partire da giovedì 9 luglio si sfideranno Francia e Marocco, Spagna e Belgio, Norvegia e Inghilterra, Argentina e Svizzera.
Quella tra Svizzera e Colombia è stata una partita caratterizzata da un sostanziale equilibrio e da alcuni episodi arbitrali contestati: nel corso del secondo tempo la Svizzera ha reclamato due calci di rigore e un’espulsione per una manata di Luis Diaz.
I tempi regolamentari sono terminati sullo 0 a 0, e si è così arrivati ai tempi supplementari. Altri trenta minuti a reti inviolate. Poi, i calci di rigore. Sbagliano Davinson Sánchez, Manuel Akanji, Cucho Hernández. Finisce 4 a 3 per la Svizzera.
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Ai quarti di finale accedono quindi 6 squadre europee, 1 squadra sudamericana e una squadra africana.