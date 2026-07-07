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Infantino (Fifa) nel 2018 mostra a Trump i cartellini giallo e rosso nello Studio Ovale – Il video

07 Luglio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2026 Nell'agosto 201, il Presidente della Fifa Gianni Infantino ha mostrato al presidente Trump i cartellini giallo e rosso nello Studio Ovale della Casa Bianca, durante un incontro dedicato ai Mondiali di calcio del 2026. Nell'occasione gli regalò anche due maglie, una con il numero 26 e una con il numero 45, perchè all'epoca Trump era il 45esimo Presidente Usa. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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