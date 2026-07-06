Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFentanylMondiali 2026
SPORTCalcioDonald TrumpGianni InfantinoMondiali 2026USA

Mondiali, Trump conferma: «Ho parlato con Infantino per l’espulsione di Balogun ma non gli ho detto cosa fare»

06 Luglio 2026 - 16:48 Matteo Revellino
donald trump gianni infantino mondiali
donald trump gianni infantino mondiali
Il presidente degli Stati conferma l'indiscrezione del New York Times. L'attaccante statunitense sarà a disposizione per gli ottavi di finale contro il Belgio
Google Preferred Site

Il Balogun-gate sta prendendo la scena dei Mondiali. È lo stesso Donald Trump a confermare un’indiscrezione pubblicata nelle scorse ore dal New York Times, secondo cui il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiamato il numero uno della Fifa Gianni Infantino per far revocare la squalifica a Balogun. L’attaccante statunitense, infatti, è stato espulso durante i sedicesimi di finale vinti dagli Usa contro la Bosnia Erzegovina: «Sì l’ho fatto», ha ammesso Trump ai giornalisti presenti alla Casa Bianca.

Trump: «L’arbitro era sospetto»

Donald Trump ammette quindi l’asse con il leader della Fifa, Gianni Infantino. Una telefonata che ha generato un unicum per la storia del calcio: mai un calciatore espulso per un motivo tecnico, come un fallo, era stato graziato da un’organizzazione calcistica. Trump rivendica il suo gesto: «Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati. L’arbitro è un po’ sospetto, se guardiamo al suo passato. Ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere», ha detto.

Trump ha spiegato di «aver solo chiesto di riesaminare» la decisione dell’arbitro: «Ho chiesto una revisione a un uomo che è molto rispettato. Non gli ho detto cosa fare, non è stato lui a prendere la decisione. È stato un comitato a farlo», ha sottolineato. Poi però il presidente ha paragonato la partita tra Stati Uniti e Belgio alle elezioni vinte da Joe Biden. «Se fosse rimasto fuori – ha detto riferendosi al giocatore espulso – l’incontro sarebbe stato truccato come il voto nel 2020».

Articoli di SPORT più letti
1.

Larissa Iapichino batte sua madre Fiona May: record italiano nel salto in lungo femminile

2.

Colpo di scena ai Mondiali: la Fifa sospende la squalifica di Balogun prima di Usa-Belgio. Trump esulta

3.

Jannik Sinner agli ottavi di finale di Wimbledon: la sfida con Mochizuki. Quando gioca e dove vedere la partita

4.

Tutti pazzi per Carlo Ancelotti: il ct «benedetto da Dio» sfida la Norvegia per sfatare il tabù del Brasile al Mondiale

5.

Gp Silverston, Leclerc trionfa. Disastro per Kimi Antonelli: i ripetuti guasti alla Mercedes e la penalità

leggi anche
Cristiano Ronaldo Lamine Yamal Mondiali
SPORT

Portogallo contro Spagna: la sfida tra Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, 22 anni di distanza in 90 minuti. Cr7 avvisa: «Ultimo Mondiale»

Di Matteo Revellino
Haaland festa dopo eliminazione del Brasile e festa a Oslo
SPORT

Haaland picchia il tamburo, i militari impazziti, la festa incredula dei norvegesi: cosa è successo a Oslo dopo il KO al Brasile ai Mondiali – I video

Di Giulia Norvegno
Inghilterra Messico festa
SPORT

L’Inghilterra elimina il Messico, la festa da brividi con Wonderwall che scaccia la maledizione dell’Azteca – Il video

Di Giulia Norvegno