Infantino non è stato ripreso in due partite diverse nello stesso momento durante i Mondiali

Gli screenshot di una delle due partite sono stati modificati digitalmente

Circola un collage con due foto di Gianni Infantino, presidente della FIFA, nel quale si sostiene che i media lo avrebbero mostrato nello stesso momento durante due partite del Gruppo E dei Mondiali 2026, Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d’Avorio, giocate alla stessa ora in due città diverse il 25 giugno. Si tratta di un falso creato modificando, anche con l’uso dell’Intelligenza Artificiale, gli screenshot già diffusi online nei giorni precedenti all’evento.

I contenuti falsi

Il collage accosta due fotogrammi con Infantino in tribuna. Nella prima, la grafica sovrimpressa lo colloca a Ecuador-Germania a New York, nella seconda durante Curaçao-Costa d’Avorio a Filadelfia, due gare che si giocavano in contemporanea.

Esiste una seconda versione, dove però le persone riprese insieme a Infantino, così come la struttura dello stadio, sono diverse.

Secondo Radio Radio, non si tratterebbe di un’opera di manipolazione intenzionale, preferendo parlare di “riutilizzo di immagini di repertorio” nelle produzioni televisive.

Vecchi screenshot modificati, anche con l’AI

Le ultime gare del Gruppo E si sono giocate giovedì 25 giugno alla stessa ora, le 16 locali, le 22 in Italia. Ecuador-Germania a New York, Curaçao-Costa d’Avorio a Filadelfia. Quella sera Infantino stava assistendo solo alla seconda partita, seduto tra Yacine Idriss Diallo, presidente della Federcalcio ivoriana, e Gilmar Pisas, primo ministro di Curaçao.

L’immagine di Infantino attribuita a Ecuador-Germania circolava giorni prima della sfida che ha poi portato alla sconfitta della squadra tedesca. Infatti, si tratta di un fotogramma relativo alla partita tra Iran e Nuova Zelanda del 16 giugno.

C’è chi sostiene che la scena sia stata ripresa dai media, come immagine di repertorio da mandare in onda durante lo scontro tra Ecuador e Germania, ma non è così. L’immagine usata per sostenere la falsa notizia è stata alterata usando Gemini. Infatti, abbiamo riscontrato il watermark dell’AI di Google tramite SynthID.

Anche l’altra immagine circolava giorni prima. Infatti riguardava la partita tra Spagna e Arabia Saudita del 21 giugno 2026.

Conclusioni

Infantino non si è sdoppiato e le immagini utilizzate per sostenere la tesi che si trovasse in due posti diversi, nello stesso momento, o che i media abbiano falsificato la sua stessa presenza in due stadi diversi durante il Mondiale, sono false. Di fatto, risultano due screenshot, virali nei giorni precedenti, successivamente modificati per diffondere la falsa narrazione.

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