Le false foto delle tifose di Germania e Costa d’Avorio durante i Mondiali di calcio 2026

Si tratta in realtà di contenuti generati con l'intelligenza artificiale di Google

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) riportano immagini di tifose procaci che esultano per la loro squadra durante questi mondiali di calcio. Si tratta però di foto realizzate con l’Intelligenza artificiale.

Le immagini virali

«Non male la Germania in questi mondiali» si legge in una delle condivisioni delle tifose tedesche.

Immagini generate con Gemini

Da una parte abbiamo tre presunte tifose della Germania che presentano evidenti “anomalie”. Lo stesso fenomeno si ripresenta anche per le due presunte gemelle tifose della Costa d’Avorio. Si tratta in entrambe i casi di immagini generate con Gemini, l’IA di Google.

Del caso delle procaci tifose tedesche si sono già occupati i colleghi di Maldita, i quali hanno identificato anche il contesto reale dell’immagine:

Abbiamo ripetuto la verifica. Gemini conferma che nell’immagine delle tifose tedesche è presente il suo SynthID (il marchio invisibile che viene inserito dall’IA di Google per rendere riconoscibili le immagini che genera).

Anche l’immagine delle tifose della Costa d’Avorio risulta modificata o generata con l’IA di Google:

Conclusioni

Le immagini delle sostenitrici della Germania e della Costa d’Avorio non sono reali. Non si tratta di fotogrammi catturati sugli spalti dei Mondiali del 2026, ma di contenuti interamente sintetici creati con l’intelligenza artificiale Gemini di Google e poi diffusi online spacciandoli per veri.

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