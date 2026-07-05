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Gp Silverston, Leclerc trionfa. Disastro per Kimi Antonelli: i ripetuti guasti alla Mercedes e la penalità

05 Luglio 2026 - 18:11 Alba Romano
gp-silverstone leclerc antonelli
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Russell secondo, Hamilton terzo. Mentre Antonelli vola giù in sedicesima posizione: la classifica e cos'è successo
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Charles Leclerc conquista il Gran Premio di Inghilterra e regala alla Ferrari un successo prestigioso sul circuito di Silverstone. Il pilota monegasco ha tagliato il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che sul tracciato di casa ha completato il podio davanti al proprio pubblico.

Cos’è successo a Kimi Antonelli

A lungo, però, il principale rivale di Leclerc è stato Kimi Antonelli. Il giovane pilota della Mercedes era riuscito a ridurre progressivamente il distacco dal leader e, attorno al 41° giro, sembrava pronto a giocarsi la vittoria. Secondo le valutazioni del muretto Mercedes, il sorpasso sul ferrarista sarebbe potuto arrivare nel giro di poche tornate. Proprio nel momento decisivo, però, la sua Mercedes ha iniziato a manifestare gravi problemi tecnici.

«La macchina non gira»: i guasti alla Mercedes

Antonelli è stato costretto a rallentare e a rientrare ai box, dove i meccanici hanno tentato diversi interventi, dalla sostituzione degli pneumatici a quella dell’ala anteriore. Tornato in pista, Antonelli ha continuato a lamentare anomalie alla vettura via radio. «La macchina non gira» e, poco dopo, «È qualcosa di fondamentale». Nonostante il richiamo del team, il pilota ha provato a proseguire.

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La penalità a Kimi Antonelli

I guasti hanno fatto precipitare Antonelli nelle retrovie, mentre una penalità di cinque secondi per ripetuti track limits ha aggravato ulteriormente la sua situazione. Così il pilota Mercedes ha chiuso soltanto al sedicesimo posto.

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