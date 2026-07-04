F1, Kimi Antonelli vince la gara Sprint a Silverstone: trionfo Mercedes davanti alla Ferrari di Hamilton

Splendido trionfo del pilota Mercedes nel Gran Premio. Verstappen non va oltre la sesta posizione. Alle 17 scattano le qualifiche

Kimi Antonelli conquista la gara sprint del Gran Premio di Inghilterra e rafforza la propria leadership nel Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Silverstone il pilota della Mercedes ha tagliato per primo il traguardo al termine di una prova solida, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris.

La classifica: Leclerc fuori dal podio

Ai piedi del podio si è classificato George Russell con l’altra Mercedes, quarto davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Sesta posizione per il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull, mentre Oscar Piastri ha chiuso al settimo posto con la seconda McLaren. Archiviata la sprint, l’attenzione si sposta ora sulle qualifiche del Gran Premio di domenica, in programma alle 17.