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Europei di ginnastica: Manila Esposito, la mamma e il fratello seguono l’esibizione da oro sugli spalti – Il video

16 Agosto 2026 - 21:56 Alba Romano
La reazione della famiglia dell'atleta pluripremiata ha commosso il pubblico e i fan da casa
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Le mani incrociate, lo sguardo fisso sull’arena, il viso teso e infine un applauso, il più lungo liberatorio. Stanno diventando virali le immagini della famiglia dell’azzurra Manila Esposito, che ha vinto un oro nel corpo libero e un argento alla trave agli Europei di ginnastica artistica a Zagabria. L’account ufficiale della competizione europea ha immortalato la mamma Margherita e il fratello intenti a seguire l’esibizione sugli spalti.

@europeangymnastics It matters that bit more when family can enjoy it with you. Just ask Manila Esposito 🫂 #Zagreb2026 | #Gymnastics ♬ original sound – EuropeanGymnastics

Esposito ha 19 anni ed è una delle migliori ginnaste europee. Ora Manila è a quota dodici podi nella rassegna continentale a livello seniores, superando lo storico primato di Vanessa Ferrari, che chiuse la propria gloriosa carriera con undici medaglie nella kermesse. «Solo cercando di immaginare l’emozione e l’orgoglio di quella madre, mi vengono le lacrime agli occhi», commentano sotto al video. «Gli occhi della mamma che segue ogni suo passaggio, come solo una mamma sa fare. Bravissima Manila sei l’orgoglio», è l’opinione di un altro utente sotto al post su TikTok.

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