Mondiali 2026, la Nazionale degli esclusi: da Camavinga a Palmer, la top11 dei calciatori non convocati dai ct

Ventisei calciatori per 48 nazionali. Un totale di 1.248 convocati. Sarà il Mondiale più grande di sempre. Eppure c’è chi che non ha convinto e non è riuscito a rientrare tra le scelte dei commissari tecnici. Ecco quindi la «nazionale degli esclusi», quelli che guarderanno le partite dal divano (insieme agli italiani): un 11 titolare, coerente nelle posizioni in campo e con alcune riserve per ogni ruolo. Se fosse la 49esima squadra, potrebbe essere una vera rivelazione nella caccia all’Argentina campione in carica che inizierà con Messico-Sudafrica il prossimo 11 giugno. Ci sono campioni ed esclusioni eccellenti, tanto da aver fatto storcere il naso a molti appassionati e addetti ai lavori: non vengono considerati gli infortunati, che rientrano in una categoria a parte. In campo si schiererebbero con un 4-2-3-1, un mix di esperienza e qualità, soprattutto sulla trequarti.