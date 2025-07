Questa folla non ha mai festeggiato l’arrivo di Donald Trump in Scozia

Il video circola dal 2016 e non riguarda il Presidente americano

Circola un video in cui si sostiene che Donald Trump sia stato accolto in modo trionfale, con migliaia di persone festanti ed entusiaste al suo arrivo in Scozia. È vero che l’ex presidente americano si è recato nel Regno Unito per incontrare il premier britannico Keir Starmer, ma la folla mostrata nel video non ha nulla a che fare con lui.

Per chi ha fretta

Il video circola dal 2016.

La scena riprende un festival scozzese e riprende la folla festante per l’arrivo di un gruppo musicale.

Analisi

«La folla scozzese dà a Trump un benvenuto regale!» scrive un utente condividendo il video attribuito al benvenuto a Donald Trump in Scozia. Nella clip leggiamo: «Scottish crows give Trump a royal welcome. King Donald».

Il video risulta ripreso da un canale Telegram che supporta la setta QAnon.

Un festival musicale che non ha nulla a che vedere con Trump

Come indicato dal collega di HoaxEye su X, riprendendo da un articolo dei colleghi di LeadStories, il video riprende un festival musicale del 2016.

Il video riprendeva l’arrivo della band Courteeners al festival scozzese “T in the Park” del 2016. Nel confronto sottostante è possibile riscontrare che il video era stato girato dal palco.

Conclusioni

Il video non mostra in alcun modo una folla festante per l’arrivo di Donald Trump in Scozia. Si tratta, in realtà, di immagini risalenti a un festival musicale del 2016.

