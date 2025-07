Le false foto di Donald Trump circondato da minorenni a bordo del presunto aereo di Epstein

Le immagini false circolano dal 2023 e sono state generate con l'AI

Abbiamo già trattato diverse immagini false diffuse contro l’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, utilizzate per accusarlo di pedofilia e di presunta complicità con Jeffrey Epstein nei suoi crimini. In questo caso, circolano due fantomatici scatti che ritrarrebbero Trump a bordo di un aereo, presumibilmente quello di Epstein, insieme a numerose ragazze minorenni. Entrambe le immagini sono in realtà generate tramite l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Le false foto circolano dal 2023 ed erano state subito riconosciute come false.

L’attore Mark Ruffalo, che le aveva condivise a sua volta, aveva chiesto scusa per l’errore commesso.

Analisi

Le foto vengono condivise facendo riferimento al caso Epstein e all’abuso di minori:

Foto generate con l’AI smentite da tempo

Come già verificato dai colleghi di Snopes, la prima immagine circola almeno dal 2023 su X (dove non è presente alcuna nota di Community Notes). All’epoca, venne subito smentita dai colleghi di LeadStories.

Nel 2024, entrambe le immagini oggetto di verifica erano state diffuse sui social. L’attore Mark Ruffalo aveva chiesto scusa pubblicamente per averle diffuse contro Donald Trump.

Conclusioni

Anche in questo caso, si tratta di due foto false attribuite a Donald Trump con l’intento di accusarlo di aver frequentato minorenni durante presunti voli a bordo dell’aereo privato di Epstein.

