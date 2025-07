La foto della CNN su Epstein al matrimonio di Trump? Circolava online nel 2021

La foto proviene dal sito di uno studio fotografico, poi ripresa su Reddit

L’inchiesta della CNN ha riacceso i riflettori sull’amicizia passata tra Donald Trump e Jeffrey Epstein. Il servizio, che sarebbe stato realizzato dopo l’analisi di ore di materiale video risalente agli anni ’90 e 2000, mostra come l’attuale Presidente degli Stati Uniti frequentasse l’imprenditore ben prima del suo arresto e della successiva condanna per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. La principale novità, rilanciata come “scoop esclusivo” dalla CNN, riguarda in particolare uno scatto fotografico che ritrae Epstein tra i presenti al matrimonio di Donald Trump con Marla Maples, celebrato nel 1993. Tuttavia, la foto non è una scoperta recente e, allo stesso tempo, non può essere definita «fake news».

Infatti, la fotografia circola da anni e in diverse forme. Una di queste risulta pubblicata su Reddit in un post del 23 giugno 2021 intitolato “Jeffrey Epstein at Trump’s wedding to Marla Maples in 1993”.

Nello stesso giorno, un altro post dal titolo “Epstein at Trump wedding to Marla Maples” condivide la stessa foto insieme ad altri scatti relativi al matrimonio del 1993.

Lo studio fotografico

In quest’ultima foto pubblicata su Reddit compare il nome dello studio fotografico Dafydd Jones. Tra i commenti al post, diversi utenti riportano il link alle gallerie fotografiche del sito dello studio, attualmente rese private. A confermare la presenza della foto di Epstein al matrimonio di Trump sul sito dello studio fotografico, c’è un salvataggio su Web.Archive datato 14 luglio 2025.

Lo scatto risultava dunque accessibile almeno fino a quella data. Nel salvataggio su Web.Archive è visibile la titolazione completa dell’immagine e il relativo filename: “JEFFREY EPSTEIN, Donald Trump wedding to Marla Maples, Plaza Hotel. Manhattan. Dec. 1993” (938086f12-3.jpg). Inserendo questo titolo in un motore di ricerca, si ottiene un’ulteriore conferma della sua effettiva pubblicazione sul sito dello studio fotografico e in altri contesti.

La ricerca su Google mostra che lo scatto è stato condiviso anche su X il 9 febbraio 2025.

La galleria del 2022 sul sito dello studio fotografico

Sul sito dello studio fotografico è presente una galleria fotografica del 2022, intitolata “epstein_trump“, con appena tre scatti relativi al matrimonio di Trump con Marla Maples.

Conclusioni

Di fatto, la foto del 1993 circola almeno dal 2021 su Reddit, ben quattro anni prima della sua riscoperta da parte della CNN. Sebbene ciò potrebbe ridimensionare lo “scoop” mediatico del media americano, quanto riscontrato conferma l’esistenza dello scatto e ne chiarisce l’autore.