«Jeffrey Epstein era al matrimonio di Trump», la rivelazione della Cnn con foto e video inediti

La Cnn ha scovato foto e video risalenti agli anni 90 e i primi 2000. Tra queste alcune riguardano il secondo matrimonio di Trump e un evento di Victoria's Secret

Nuove immagini d’archivio e filmati mai visti prima riportano sotto i riflettori la passata relazione tra Donald Trump e Jeffrey Epstein. A rivelarlo è un’inchiesta della Cnn che, analizzando ore di materiale video degli anni 90 e 2000, ha scoperto nuove prove della frequentazione tra i due, precedenti però ai procedimenti giudiziari che travolsero il miliardario. Tra le novità, spiccano le immagini del matrimonio di Trump con Marla Maples nel 1993, la seconda moglie del tycoon, dove Epstein compare tra gli invitati. Un’altra clip mostra Trump ed Epstein ridere e parlare insieme a un evento di Victoria’s Secret del 1999 a New York.

La risposta di Trump

La linea della Casa Bianca è chiara. Già interpellata in merito alle dichiarazioni Maria Farmer, il portavoce Steven Cheung, aveva precisato che Trump non ha mai frequentato gli uffici di Epstein. La Cnn ha provato a sentire direttamente il presidente in merito alle nuove immagini sul matrimonio, che ha liquidato in fretta la domanda con un «mi state prendendo in giro», per poi definire l’emittente «fake news» e riattaccare.

I voli di Trump sul jet di Epstein

La relazione tra Trump ed Epstein risale agli anni ’80, quando entrambi frequentavano gli stessi ambienti d’élite tra Palm Beach e New York. Diversi eventi pubblici li ritraggono insieme, come dimostrano le immagini del 1992 pubblicate dalla NBC o quelle scattate dal fotografo Dafydd Jones nel 1993, in cui Epstein appare accanto a Trump e ai suoi figli durante l’inaugurazione dell’Harley Davidson Cafe di New York. Il New York Times riporta anche che Trump ha volato almeno sette volte a bordo dei jet privati di Epstein tra Palm Beach e New York. In un’intervista del 2002 al New York Magazine, lo stesso Trump aveva definito Epstein «un tipo fantastico». Aggiungendo: «Gli piacciono le belle donne come a me, e molte di loro sono più giovani». I due avrebbero però troncato i rapporti all’inizio del 2000 per via di una disputa immobiliare.

Foto di copertina: sito web Cnn/ Dafydd Jones