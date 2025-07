Caso Epstein, l’incontro «inquietante» di Maria Farmer con Donald Trump: «Mi fissava in silenzio e mi guardava le gambe». Ma la Casa Bianca nega

In due interviste a Cnn e New York Times, la donna - prima testimone a denunciare pubblicamente Epstein - racconta l'incontro con l'attuale presidente degli Stati Uniti avvenuto nel 1995

Maria Farmer torna a parlare dei suoi incontri con Donald Trump negli uffici di Jeffry Epstein. In un’intervista rilasciata alla Cnn, la donna – prima testimone a denunciare pubblicamente Epstein – ha ribadito quanto già raccontato nei giorni scorsi al New York Times, inclusi alcuni dettagli su un suo incontro con Trump negli uffici dell’imprenditore, allora già noto per le sue frequentazioni con personaggi dell’alta società newyorkese. Farmer, artista oggi cinquantenne, racconta di essersi avvicinata a Epstein nei primi anni 90, quando iniziò a lavorare per lui. Ma nell’estate del 1996, quando aveva circa 25 anni, presentò una denuncia alle autorità, riferendo di essere stata aggredita sessualmente da Epstein e da Ghislaine Maxwell, la sua compagna di lunga data al centro dello scandalo. Ma non solo. Farmer riferì anche agli investigatori le sue preoccupazioni su altre persone che orbitavano intorno agli Epstein, tra cui proprio Donald Trump, a quell’epoca imprenditore immobiliare, molto lontano dalla carriera politica che lo avrebbe portato alla presidenza vent’anni dopo.

"They were best friends and Epstein bragged about it."

L’incontro con Trump: «Fu inquietante»

Nell’intervista alla Cnn, Farmer torna a descrivere un episodio risalente al 1995. Una sera, racconta, fu convocata all’improvviso negli uffici del finanziere in un edificio di lusso a Manhattan. Era vestita in modo casual, con dei pantaloncini da corsa. Poco dopo il suo arrivo, nella stanza fece ingresso Donald Trump, in abito formale. La donna descrive lo stupore che provò quando vide un uomo imponente come Trump all’interno dell’ufficio: «Mi fissava in silenzio, soprattutto le gambe», ha raccontato. Farmer dice di essersi sentita a disagio e intimidita e di aver risposto alle attenzioni di Trump con una faccia disgustata. Poi entrò Epstein, che disse a Trump: «No, no. Lei non è qui per te». I due uomini si allontanarono, ma secondo la ricostruzione della donna, avrebbe sentito Trump dire che credeva lei avesse appena 16 anni. Farmer ha chiarito di non aver mai visto Trump compiere atti inappropriati, né di aver avuto altri contatti con lui. Ma la donna raccontò quell’incontro già nel 1996 e poi ancora all’FBI nel 2006, durante una seconda indagine su Epstein.

La replica della Casa Bianca: «Mai stato negli uffici di Epstein»

Come riferisce la presentatrice della Cnn, Erin Burnett, la Casa Bianca ha risposto alla richiesta della rete televisiva di offrire un chiarimento in merito. E la Casa Bianca ha risposto, per mezzo del direttore della comunicazione della presidenza Trump, Steven Cheung, smentendo il racconto: « Il Presidente non è mai stato nell’ufficio di Epstein. Infatti lo ha anche cacciato dal suo club perché era inquietante». Anche se Farmer descrive nel suo racconto che era noto a tutti che i due fossero «migliori amici». La sua denuncia del 1996, rivolta alla polizia di New York e all’Fbi, non ebbe seguito. E solo molti anni dopo, con l’arresto di Epstein nel 2019 e poi con il processo a Ghislaine Maxwell, le sue accuse sono tornate alla luce, trovando conferme in numerose testimonianze.