Donald Trump come Joe Biden: vittima delle fake news sulla pedofilia

Foto false, manipolate, decontestualizzate e pesanti insinuazioni sulla figlia Ivanka

La delusione MAGA sul caso Epstein e le prese di posizione di Elon Musk contro Donald Trump hanno alimentato le accuse e la diffusione di contenuti falsificati o decontestualizzati, con l’obiettivo di indicare il presidente americano come pedofilo. Circolano diverse foto, alcune alterate tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale, che mostrano un giovane imprenditore intento a posare o baciare donne molto giovani. In altri casi, viene ritratto accanto a una ragazzina, insinuando una relazione di natura sessuale, quando in realtà si tratta di sua figlia Ivanka. Quest’ultimo episodio ricorda da vicino le false accuse rivolte contro Joe Biden, accusato di approfittarsi di un bambino durante un evento non precisato: si trattava in realtà di suo nipote, che stava abbracciando e consolando durante il funerale del padre.

Il bacio artificiale con la giovane modella

Su X è circolata una presunta foto, condivisa da account come @KremlinTrolls, in cui Donald Trump bacia sulla bocca una ragazza molto giovane, con l’intento di dipingerlo come un pedofilo.

In risposta, un altro utente ha condiviso gli scatti originali, nei quali non compare alcun bacio tra i due. Tuttavia, per i sostenitori più accaniti, la scena del bacio potrebbe comunque essere vera. Anche in questo caso, sbagliano.

La foto del bacio è, senza ombra di dubbio, un falso generato tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Tra gli indizi evidenti troviamo i capelli dell’attuale presidente americano, i quali appaiono innaturalmente plastificati rispetto agli altri scatti. Infine, il vestito della giovane a sinistra è stato generato in modo impreciso, con decorazioni visibilmente spostate rispetto all’originale.

Le foto con Ivanka Trump

Su X non mancano anche foto autentiche che ritraggono Donald Trump insieme a sua figlia Ivanka, spesso condivise senza contesto o senza menzionare la parentela, lasciando intendere il peggio. C’è chi le contesta sostenendo che siano fotomontaggi. In realtà, si tratta di scatti reali, che però non dimostrano alcuna perversione da parte del presidente americano.

Circolano infine dei collage con più fotografie che ritraggono padre e figlia insieme nel corso degli anni, accompagnati dalla scritta “Basta parlare di Epstein!” (“Stop talking about Epstein!”).

Le foto con Ivanka circolano da anni, alcune persino alterate aggiungendo la figura di Epstein.

In questo caso, Epstein è stato aggiunto digitalmente utilizzando un programma di fotoritocco. La foto originale è facilmente rintracciabile su GettyImages.

L’orribile fake news contro Biden e suo nipote

In un articolo del 2020 di Open Fact-checking avevamo raccontato le false accuse rivolte contro Joe Biden in merito a uno scatto che, secondo gli accusatori, dimostrerebbe le sue presunte tendenze sessuali nei confronti dei minori.

In realtà, come spiegato nel nostro fact-check, quello scatto risale al 2015 ed è stato scattato durante la cerimonia funebre di Beau Biden, figlio di Joe Biden, deceduto a causa di un tumore al cervello. Le altre immagini presenti nello screenshot riportato, inoltre, non ritraggono Biden, bensì il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador.