L’immagine di Kamala Harris con Jeffrey Epstein è un fotomontaggio

Proprio nelle ore in cui si fa sempre più concreta l’ipotesi che possa essere l’attuale vicepresidente degli Usa Kamala Harris a sostituire Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca contro Donald Trump, emerge una presunta foto in cui la politica e avvocata è ritratta assieme a Jeffrey Epstein, l’ex finanziere condannato per abusi sessuali su minori, sfruttamento della prostituzione e traffico minorile. Ma l’immagine è un fotomontaggio.

Per chi ha fretta:

L’immagine è un fotomontaggio.

Nella foto originale, del 2015, Kamala Harris abbraccia suo marito.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Kamala Harris and her dear friend Jeffrey Epstein!

L’immagine mostra Kamala Harris sorridente a fianco a Jeffrey Epstein. Ma con una ricerca online è possibile constatare che la foto è stata modificata.

Nell’originale abbraccia suo marito

L’originale è reperibile sul catalogo di Getty Images tramite l’ID 488858964. Si tratta di uno scatto di Jerod Harris del 17 settembre 2015.

Confrontando i dettagli evidenziati nella comparazione qui sotto, si riscontra che la foto del 2015 è stata usata per un fotomontaggio in cui il marito della vicepresidente degli Usa, Douglas Emhoff, è stato trasformato in Jeffrey Epstein. Nell’originale, Kamala Harris appare infatti abbracciata al consorte.

Conclusioni

Circola un’immagine di Kamala Harris abbracciata a Jeffrey Epstein, ma è un fotomontaggio. Nell’originale, la vicepresidente americana abbracciava suo marito.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

