Il direttore dell’FBI distrugge la teoria del complotto sulla morte di Epstein, ma i complottisti MAGA insorgono

Le dichiarazioni di Kash Patel e Dan Bongino hanno sconvolto il mondo MAGA, facendo infuriare i complottisti come Alex Jones

Durante la prima amministrazione Trump, l’area complottista legata al movimento MAGA, in particolare la setta QAnon, era convinta che il loro “eroe” avrebbe svelato le “verità” nascoste agli americani, in primis quelle legate a Jeffrey Epstein. Dal 2016 a oggi, nessuna di queste fantomatiche “verità” è stata confermata e le promesse sono state rimandate all’attuale amministrazione, soprattutto con la nomina di Kash Patel e Dan Bongino come direttore e vicedirettore dell’FBI. Di fatto, finora nulla di nuovo è stato rivelato al pubblico, nonostante il controllo dell’agenzia da parte di esponenti vicini al mondo MAGA. Al contrario, i nuovi vertici hanno smentito una delle teorie più care ai complottisti: quella sulla morte di Jeffrey Epstein.

Epstein, finanziere e molestatore sessuale, venne trovato morto suicida nella sua cella del Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019. Legato sia a Bill Clinton che all’attuale presidente Donald Trump (ne parliamo qui), le sue frequentazioni con figure potenti avevano alimentato sospetti sul suo suicidio, portando molti a sostenere che la sua morte nascondesse ben altro. I teorici del complotto trumpiani hanno puntato il dito principalmente sulle relazioni “democratiche” di Epstein, alcune fabbricate ad arte, ignorando volutamente dichiarazioni che portano a un suo legame con Trump.

L’intervista a Fox News e il suicidio di Epstein

Oggi, però, i due uomini scelti proprio da Trump per guidare l’FBI hanno ribadito ciò che già era stato stabilito in passato: Epstein si è suicidato, non c’è alcun complotto. Un’enorme delusione per i sostenitori MAGA, convinti che Patel e Bongino avrebbero “scoperchiato il vaso di Pandora” rivelando finalmente al mondo “verità scomode”. Intervistati da Fox News, non da un media “nemico”, i due dirigenti hanno risposto alle domande della conduttrice Maria Bartiromo, confermando con chiarezza che il finanziere si era tolto la vita da solo.

I cospirazionisti contro Patel e Bongino

Quanto accaduto basta e avanza per far infuriare i complottisti MAGA rimasti esclusi dall’amministrazione Trump, come Alex Jones. In un lungo post su X, il complottista americano ha definito le dichiarazioni di Patel e Bongino una «stronzata» («bullshit»), sostenendo che «la gente non crede a questa storia». Secondo Jones, ci sarebbero «voci» sull’uso di protossido di azoto per stordire le guardie carcerarie, mentre altre teorie sosterrebbero che queste siano state pagate per mantenere il silenzio sulla morte di Epstein. Voci, speculazioni, nessuna prova. Nel frattempo, Patel ha dichiarato: «Sai riconoscere un suicidio quando ne vedi uno, ed è quello che è successo». Il suo vice Bongino, sostenendo la risposta del suo superiore, ha ribadito con chiarezza: «Si è suicidato. Di nuovo, se vuoi che te lo dica… Ho visto l’intero fascicolo. Si è suicidato». Le speranze MAGA sul duo Patel-Bongino vanno in frantumi.

“BUG – Bufale USA e getta” è la rubrica di Open Fact-checking dedicata alle falsità e le notizie fuorvianti provenienti dagli Stati Uniti. Il nome richiama il “bug di sistema” informatico, metafora per le distorsioni e le stranezze dell’infosfera americana.