«Pubblicheremo la lista dei clienti di Jeffrey Epstein. È un ordine di Donald Trump»

L'annuncio dell'attorney general Pam Bondi su Fox News. Le voci su Bill Clinton e il principe Andrea

L’attorney general americana Pam Bondi ha annunciato che nelle prossime ore pubblicherà la lista dei passeggeri del Lolita Express. Ovvero l’aereo privato di Jeffrey Epstein che trasportava i suoi clienti sull’isola di Little Saint James. Dove si sono consumate violenze su centinaia di donne, tra le quali molte minorenni. In un’intervista a Fox News, la segretaria alla Giustizia ha sottolineato che vuole proteggere l’identità delle vittime ma che “domani”, giovedì, pubblicherà l’elenco dei nomi tra i quali, secondo i media, potrebbero esserci Bill Clinton, il principe Andrew, Michael Jackson e il fisico Stephen Hawking.

La lista

Bondi ha detto che sperava di pubblicare «un sacco di registri di volo, un sacco di nomi, un sacco di informazioni» su Epstein. In un’intervista precedente, quando le è stato chiesto su Fox News se il Dipartimento di Giustizia avrebbe rilasciato un elenco dei clienti di Epstein, ha detto: «È sulla mia scrivania in questo momento per la revisione. È stata una direttiva del Presidente Donald Trump». Una delle persone più in vista associate a Epstein è stato il principe britannico Andrea, che è stato costretto a dimettersi dagli incarichi pubblici nel 2019 a causa della sua amicizia con il finanziere. Andrea ha sempre negato qualsiasi accusa di illecito. Bondi è stata confermata come procuratore generale dal Senato il 4 febbraio dopo la vittoria di Trump alle elezioni presidenziali di novembre. Ha dovuto affrontare pressioni da parte dei parlamentari repubblicani per rilasciare documenti relativi al caso Epstein.