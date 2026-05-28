Un'immagine risalente a un'esercitazione marittima a Almería nel maggio 2025 viene usata sui social per alimentare teorie del complotto sul focolaio di Hantavirus Andes

Circola su Meta (per esempio qui e qui) una foto dove si vedrebbe un fotografo posizionato senza alcuna protezione tra la presunta nave MV Hondius, la quale ha ospitato il focolaio di Hantavirus Andes, e quello che sembra essere un paziente che viene scortato via da diversi paramedici, con tutte le protezioni tipiche di una emergenza sanitaria di questo tipo. Dunque si insinua che sia tutto un complotto volto a prepararci psicologicamente per una prossima pandemia.

Per chi ha fretta:

La foto non ha alcun legame con la nave MV Hondius o con l’attuale focolaio di Hantavirus.

L’immagine mostra in realtà un’esercitazione marittima internazionale svoltasi nel porto di Almería, in Spagna.

Lo scatto risale al 7 maggio 2025, un anno prima della diffusione dei post complottisti.

La presenza di un fotografo non protetto è normale, poiché si trattava di una simulazione programmata e in totale sicurezza.

Il contesto

L’immagine viene condivisa con la seguente didascalia:

CIAK si gira! Dopo il grande successo di “Sars & Coviddì, gli amici inseparabili”, esce ora un sequel dal titolo emblematico ” Hantate affanq” del regista ammericano Billy Gates, già protagonista negli anni scorsi del docu film “GUN OF FUNCTION: come ti preparo una gustosa pandemia, a base di armi biologiche, fingendo si tratti di virus naturali”. A parte gli scherzi, pare si stiano organizzando in pompa magna per i mondiali di calcio del prossimo mese: espanderanno le frequenze 5G fino ad arrivare a 26 Ghz e chi si sentirà male (tanti, purtroppo) verrà automaticamente ascritto al viruse. Mi auguro vivamente sia una fake, ma con gli oscuri c’è poco da ridere, purtroppo, coviddi docuit

L’origine dello scatto nel 2025

Con una banale ricerca inversa siamo risaliti alla foto originale, pubblicata sul sito della Autoridad Portuaria de Almerìa (Apalmeria). La prima cosa che notiamo è la data: 7 maggio 2025. Scopriamo così che del caso si erano già occupati anche i colleghi di CyberPeace e di AFP Factuel.

La foto immortala una esercitazione marittima internazionale, che ha coinvolto la Marina spagnola assieme al Ministero della salute. Si trovano anche dei filmati che mostrano l’operazione:

La foto immortala una esercitazione marittima internazionale, che ha coinvolto la Marina spagnola assieme al Ministero della salute. Si trovano anche dei filmati che mostrano l’operazione:

Conclusioni

L’immagine diffusa sui social non dimostra affatto la messinscena di una finta emergenza sanitaria. Si tratta della decontestualizzazione di una fotografia ufficiale scattata nel maggio 2025 ad Almería, in Spagna, durante l’esercitazione internazionale MARSEC-25. La presenza di un fotografo senza tute protettive è legata unicamente alla natura simulata dell’evento, svoltosi in un ambiente controllato e privo di pericoli biologici reali.

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