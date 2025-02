Gli Usa pubblicano i file di Jeffrey Epstein. E si scoprono i contatti tra il pedofilo e Donald Trump

La ministra Pam Biondi e l'«operazione trasparenza» che sembra un autogol. Nell'agenda del finanziere anche i contatti di Ivana e Ivanka

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha cominciato a pubblicare una parte dei documenti su Jeffrey Epstein. Consentendo così di avere la certezza che Donald Trump lo conoscesse e sia salito molte volte sul suo aereo. Il presidente degli Stati Uniti aveva sostenuto di non aver mai avuto relazioni con l’imprenditore. I file dell’inchiesta sul traffico di minorenni sono finiti nelle mani degli influencer conservatori prima della loro pubblicazione ufficiale. Nei documenti c’è scritto che Trump è salito sull’aereo di Epstein nel 1994 con la prima moglie Marla e la figlia Tiffany. Mentre nell’agenda del finanziere c’erano i numeri del presidente, di Ivana e di Ivanka Trump.

I file di Epstein

«Il Dipartimento di Giustizia sta seguendo l’impegno alla trasparenza di Donald Trump sollevando il velo sulle disgustose azioni di Epstein dei suoi complici», ha detto la ministra Pam Bondi. I file contengono documenti già noti al pubblico tramite fughe di notizie, ma mai ufficialmente pubblicati. «Questa prima parte di documenti getta luce sull’ampia rete di Epstein», secondo Bondi. Nelle ore precedenti la pubblicazione il commentatore complottista Jack Posobiec, il creatore di contenuti su TikTok Chaya Raichik e la podcaster Liz Wheeler hanno pubblicato foto con in mano i faldoni del caso. Epstein è morto in carcere nel 2019. Era sospettato di aver creato un harem di ragazze minorenni usate per soddisfare un giro di amici importanti.

Le celebrità

L’Fbi non ha ancora consegnato al dipartimento alcuni dei documenti. Ma intanto cominciano a emergere i nomi dei contatti. Secondo il New York Post tra i nomi c’erano il leader dei Rolling Stones Mick Jagger, la leggenda del pop Michael Jackson, l’attore Alec Baldwin, la madre di Robert Kennedy Jr, Ethel Kennedy, la super modella Naomi Campbell e la cantautrice Courtney Love. I nomi fanno parte di un elenco di 254 persone. La lista non indica i clienti dell’harem ma i contatti del milionario. I nomi eccellenti erano già emersi in passato durante il processo a Ghislaine Maxwell, la complice di Epstein.

Trump ed Epstein

A pagina 27 si scopre che nell’elenco delle persone ospitate sul jet privato di Epstein c’è anche Trump. Che è salito sull’aereo di Epstein da Palm Beach in Florida per andare a Washington il 15 maggio del 1994. E poi è andato da Washington a Teterboro, l’aeroporto in New Jersey. Con lui c’erano l’allora moglie Marla Trump, da cui si separerà nel ’97 e divorzierà due anni dopo, e la loro figlia, Tiffany. Tra i contatti ci sono i numeri – ovviamente oscurati – di imprenditori, attori e dignitari da tutto il mondo. Il contatto di Donald Trump era in una lista separata – contrassegnata con ‘Citrix’ – rispetto alla rubrica dove erano registrati i numeri di Ivana e Ivanka.

I precedenti

In un audio che risale al 2017 l’ex finanziere parlava proprio di Trump, sostenendo che il tycoon amasse fare sesso con le mogli dei suoi amici. Un’ex modella aveva invece parlato di un «gioco perverso» con Epstein proprio alla Trump Tower. Si è parlato anche di filmati pornografici che ritraevano Trump, l’ex presidente Bill Clinton e il principe Andrew.