«Epstein aveva video porno di Trump, Clinton e del principe Andrea». Le rivelazioni dagli ultimi documenti riservati

Spuntano nuovi dettagli tra le migliaia di pagine di documenti rese pubbliche dal sistema di giustizia di Manhattan relative alla vicenda di Jeffrey Epstein, il finanziere americano suicidatosi in carcere a New York nel 2019 mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minori. Le carte contengono anche alcune dichiarazioni rilasciate da Sarah Ransome, una delle accusatrici di Epstein, secondo la quale il finanziere aveva registrazioni video in cui si vedono Donald Trump, Bill Clinton, il principe Andrea e Richard Branson fare sesso con un donna. A lanciare l’indiscrezione è il New York Post, che cita proprio i nuovi documenti desecretati dalla giudice di New York Loretta Preska. In una mail del 2016, Ransome sostiene che Trump abbia avuto rapporti sessuali con la donna in questione «in diverse occasioni» nella villa di Epstein a New York. «Trump sembrava decisamente avere un debole per lei e lei mi ha raccontato di come continuava a dire quanto gli piacessero i suoi “capezzoli sodi”», avrebbe scritto Ransome in una mail indirizzata a un’amica. Lo scambio di mail da cui emerge la possibile presenza delle registrazioni si riferisce a una causa per diffamazione (ormai risolta) che Virginia Giuffre aveva intentato contro Epstein e sua moglie Ghislaine Maxwell nel 2015. Secondo gli avvocati difensori, però, la versione della donna «manca totalmente di credibilità». Nei giorni scorsi, la vicenda giudiziaria del finanziere americano è tornata d’attualità, dopo che il tribunale di Manhattan ha desecretato una lista che contiene i centinaia di nomi menzionati nell’inchiesta. Tra le personalità di spicco citate nei documenti ci sono, tra gli altri, anche gli ex presidenti Trump e Clinton, il cantante Michael Jackson, il principe Andrea e il miliardario Richard Branson.

Foto di copertina: Donald Trump e Jeffrey Epstein fotografati insieme a una festa in Florida nel febbraio del 2000

