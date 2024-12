Usa, i droni misteriosi che sorvolano New York e New Jersey: «Non sono pericolosi». Trump: «Abbatteteli»

Un testimone parla di apparecchi grandi come auto in sorvolo per 45 minuti. Il presidente: non penso che possa succedere senza che il governo ne sia a conoscenza

L’ex governatore del Maryland Larry Hogan ha postato ieri 13 dicembre un video in cui documenta l’avvistamento di «grandi droni» che hanno sorvolato il cielo sopra la sua residenza, a una quarantina di chilometri da Washington. Hogan 68 anni, ha detto di aver osservato «decine di grandi droni in cielo» e che il fenomeno è durato 45 minuti. La testimonianza di Hogan si aggiunge a quella di decine di persone che nell’ultimo mese hanno raccontato, e in alcuni casi documentato con video, il sorvolo di strani oggetti luminosi, definiti grandi come auto o suv.

Gli avvistamenti

Il Pentagono ha spiegato che non conosce da dove questi droni partano ma di non considerarli un pericolo. La spiegazione ha suscitato i dubbi nei complottisti, che accusano l’amministrazione americana di nascondere la verità. Altri avvistamenti sono stati in seguito segnalati tra New Jersey, Pennsylvania e New York. Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha annunciato delle missioni di elicotteri statali per cercare di capire cosa stia accadendo in seguito alle segnalazioni e ai timori crescenti dei residenti. Il segretario alla Sicurezza nazionale americano Alejandro Majorkas ha detto che il suo dipartimento non è a conoscenza di nessuna minaccia o di attività nefasta.

Abbatteteli!

Poco fa Donald Trump ha detto la sua sul suo social network Truth: «Misteriosi droni sono avvistati in tutto il Paese. Non penso che questo possa accedere senza che il governo ne sia a conoscenza. Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti abbatteteli». I timori per gli avvistamenti stanno salendo e innervosendo anche il Congresso americano, che chiede risposte alle autorità.