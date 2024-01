Quest’immagine di Messi con Epstein è stata generata dall’intelligenza artificiale

Circola un’immagine che ritrae l’otto volte Pallone d’Oro Lionel Messi, comodamente seduto su un divano assieme a Jeffrey Epstein. Il fu finanziere, condannato per abusi sessuali su minori, sfruttamento della prostituzione e traffico minorile, con la complicità della compagna Ghislaine Maxwell, è tornato ad essere menzionato nelle cronache per la recente pubblicazione di una “lista dei contatti”, la quale ha dato il via a una serie di bufale nei confronti di disparati personaggi famosi, tra cui anche l’attaccante argentino. Vediamo nel dettaglio perché l’immagine è generata dall’intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine dove Lionel Messi viene ritratto su un’isola caraibica assieme a Jeffrey Epstein.

L’isola non è quella di Epstein.

L’immagine mostra diverse incongruenze tipiche dell’AI.

E quindi è generata dall’intelligenza artificiale.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione di certi post si legge: «Messi anche lui !!!!! Epstein!!! Non si salva nessuno». In altri si legge: «Anche il pallone d”oro Lionello Messi era un frequentatore dell’Isola di Jeffrey Epstein»

L’immagine è generata dall’intelligenza artificiale: i segni

L’immagine è evidentemente generata dall’intelligenza artificiale. L’elemento più visibile è la mano che si trova tra i due soggetti. A prima vista sembrerebbe la mano destra di Epstein, ma a ben guardare si nota che il pollice è orientato in maniera che questa sembri la mano sinistra di Messi. La posizione è comunque estremamente innaturale. Il medio è molto più corto delle altre dita. E il braccio destro di Epstein rimane privo di mano, quasi fondendosi con il divano. Già qui l’immagine mostra diverse incongruenze tipiche dell’AI che fanno pensare che sia generata dall’intelligenza artificiale.

I tatuaggi di Messi

Il braccio destro del calciatore risulta coperto nell’immagine da una fitta coltre di tatuaggi così come nella realtà. Secondo il sito specializzato Tattoo Filter, la pulce ha iniziato a tatuare il braccio destro nel 2013, con il ritratto della madre, per poi completarlo nel 2015. Manca invece il tatuaggio sulla gamba, realizzato nel novembre del 2016, come conferma anche la Repubblica. Ciò daterebbe la foto nel 2016, anno in cui Messi ha avuto i capelli tinti di biondo da agosto, almeno fino a novembre inoltrato, come confermano le foto di Ansa. La foto potrebbe risalire quindi alla prima metà del 2016 o al 2015? Impossibile, perché in quel periodo Messi non portava la barba così lunga.

ANSA / EPA/Juan Herrero | Messi il 27 novembre 2016

ANSA / EPA/ANDREU DALMAU | Messi e Suarez il 10 agosto 2016

ANSA/EPA/Toni Garriga | Messi il 9 maggio 2015

L’isola

Lo scenario dell’immagine lascia intendere che ci si trovi sull’isola che Epstein possedeva, ma il profilo dell’atollo non collima con le reali immagini di Little St. James, nelle Isole Vergini statunitensi. Vediamone una pubblicata dal Wall Street Journal con, sullo sfondo, altre isole dell’arcipelago. Da nessuna parte si vedono le ripide creste dell’immagine condivisa su Facebook.

Conclusioni

Circola un’immagine dove Lionel Messi viene ritratto su un’isola caraibica assieme a Jeffrey Epstein. L’isola non è quella di Epstein. L’immagine mostra diverse incongruenze tipiche dell’AI. E quindi è generata dall’intelligenza artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: