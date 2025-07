Il falso video di Donald Trump che sceglie una minorenne insieme a Ghislaine Maxwell

La scena risulta generata tramite l'AI partendo da uno scatto fotografico reale dove non ci sono minorenni

Circola un video, così come alcuni screenshot tratti da esso, in cui appare Ghislaine Maxwell, condannata a 20 anni di carcere per adescamento di minori e altri reati commessi con o per conto del finanziere ed ex compagno Jeffrey Epstein, insieme a Donald Trump, mentre quest’ultimo sembra indicare con un dito una bambina. La scena vorrebbe dimostrare un coinvolgimento da parte dell’attuale Presidente degli Stati uniti nei loschi affari di Epstein. Si tratta di una scena generata tramite l’AI.

Per chi ha fretta

Il video, così come i fotogrammi, risultano molto nitidi. Ad un certo punto, i capelli di Donald Trump sembrano plastificati.

La scena risulta generata sfruttando uno scatto reale di Trump e Ghislaine Maxwell dove non si riscontrano minorenni.

Analisi

Il video mostra Donald Trump insieme a Ghislaine mentre volge lo sguardo verso due giovani bambine.

Ad un certo punto, una delle due minorenni si avvicina all’attuale Presidente americano, che la sceglie per qualche scuro motivo indicandola con un dito.

La foto originale e l’Intelligenza Artificiale

Nel video, la maglietta della presunta minorenne “scelta” da Trump cambia colore. Un effetto causato da un gioco di luci? Forse, ma in realtà la scena è del tutto inventata. Si tratta infatti di un video generato tramite intelligenza artificiale, realizzato a partire da uno scatto fotografico autentico che, in nessun caso, ritrae delle minorenni.

Lo scatto originale appare piuttosto sgranato, mentre il video è insolitamente nitido. Anche i capelli di Donald Trump nel filmato appaiono plastificati, uno degli indizi tipici dell’uso dell’AI. I vestiti sono gli stessi dello scatto reale, così come parte dei muri dell’edificio sullo sfondo. Tuttavia, l’Intelligenza Artificiale ha rimosso la donna adulta presente nella foto originale, sostituendola con le due bambine generate.

Conclusioni

Il video e i fotogrammi diffusi online, che mostrerebbero Donald Trump mentre “sceglie” una minorenne in compagnia di Ghislaine Maxwell, sono completamente falsi e generati tramite Intelligenza Artificiale.

