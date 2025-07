Il falso video del Presidente della Liberia Joseph Boakai contro Donald Trump

Gli autori hanno utilizzato un video del 2017 come base per la generazione del falso

Circola un video in cui il presidente della Repubblica di Liberia, Joseph Boakai, attaccherebbe duramente «l’atteggiamento razzista» del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a seguito di un presunto incontro avvenuto il 9 luglio alla Casa Bianca. Secondo la narrazione diffusa online, Trump avrebbe elogiato l’ottimo inglese di Boakai, ignorando che l’inglese è la lingua ufficiale della Liberia. Tuttavia, l’intervento attribuito al presidente africano è un falso, generato tramite l’Intelligenza artificiale.

Il video viene accompagnato da una traduzione in italiano:

Il testo in inglese, anche questo diffuso online, è il seguente:

Yesterday’s exchange with Trump shocked and angered me. I never thought I would be insulted like this in an international setting. I understand his arrogance. He impatiently asked for speed up many times in the meeting. But he pretended to be surprised, even though he knew English is our official language. Discrimination and prejudice against our country is too great. He seems to have tacitly agreed that African countries should not have good health, language skills, and that we should not have development. But he was disappointed. We have our own history and culture, we receive education on our own land, and master the official language of English. This is normal, but Trump as a leader of a country, deliberately repeated praise to me with a racially prejudiced attitude. The sarcastic tone and ignorance, sense of superiority, made me feel extremely disgusted. This is too arrogant. I believe that if Trump cannot learn to respect every country, he will sooner or later become an international laughing stock.