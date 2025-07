I Simpson non hanno predetto lo scandalo di Andy Byron e Kristin Cabot

Non esiste solo un fantomatico fotogramma, così come vengono citate numerose puntate senza riscontri

Il caso di Andy Byron e Kristin Cabot, rispettivamente CEO e responsabile delle risorse umane di Astronomer (entrambi sospesi), ha scatenato la creazione e la diffusione di un numero imprecisato di meme che li deridono. Oltre al falso comunicato stampa di Byron, non è mancata la consueta (e fantasiosa) “predizione” dei Simpson. Questa volta, però, gli utenti si sono lasciati prendere la mano.

Per chi ha fretta

Circolano numerose immagini che mostrerebbero presunti fotogrammi della serie animata, tutte diverse tra loro.

Vengono citati vari episodi e stagioni, ma nessuno di essi contiene la scena in questione.

Tutte le immagini risultano generate tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale, riconoscibile da diversi errori nei dettagli

Analisi

L’immagine condivisa riporta il seguente testo:

Season26 Episode10

January 4, 2015

The Simpsons sempre sul pezzo 10 anni prima

La stessa immagine viene condivisa con un altro testo: «Coincidenza o predizione?».

La scena inesistente nella puntata del 2015

La puntata numero 10 della 26° stagione, trasmessa nel 2015, non mostra affatto la scena diffusa sui social. L’episodio, intitolato “L’uomo che diventò cena“, raccontava tutt’altra storia:

Durante la gita in un parco a tema, i Simpson vengono rapiti da un’astronave che li porta sul pianeta Rigel 7. Qui, Homer diventa la vittima sacrificale di un rito rigeliano ed e’ destinato ad essere mangiato dalla regina. Sul piu’ bello, viene liberato dai ribelli del pianeta, che gli propongono di tornare a casa. Ma senza la sua famiglia Homer non se la sente, cosi’ torna a liberarli. I nostri riescono a fuggire facendo portare l’astronave da Maggie.

Su X, l’immagine viene condivisa riportando però un’altra puntata dei Simpson, questa volta datata 2003.

Ciò che desta curiosità è non si tratta dell’unica immagine. Circola un’altra versione, dove i personaggi della vicenda risultano diversi. Inoltre, la caricatura di Cabot fuoriesce dallo schermo.

Immagini generate con l’Intelligenza Artificiale

Come possiamo ben notare, le versioni di queste immagini sono molteplici e una diversa dall’altra, nello stile e nella rappresentazione.

Anche le puntate vengono attribuite a caso e in diverse stagioni.

Come si può facilmente notare, le versioni sono molteplici, ognuna con uno stile e una resa grafica differenti. In una di queste, ad esempio, il braccio sinistro di Byron appare generato troppo lontano dal corpo, così come si riscontrano aree senza colore o elementi mal definiti.

Conclusioni

Non esiste alcuna puntata dei Simpson che abbia predetto quanto accaduto durante il concerto dei Coldplay tra Andy Byron e Kristin Cabot. Tutte le immagini diffuse online sono frutto dell’Intelligenza Artificiale.

