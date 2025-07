Il falso comunicato di scuse del CEO di Astronomer Andy Byron

Tutto nasce da un "account parodia" su X

Astronomer ha sospeso il CEO Andy Byron a seguito della diffusione di un video che lo ritrae mentre abbraccia affettuosamente Kristin Cabot, responsabile del reparto risorse umane dell’azienda, durante un concerto dei Coldplay a Boston. Nel frattempo, ha iniziato a circolare un presunto comunicato attribuito ad Andy Byron, in cui l’uomo chiederebbe scusa pubblicamente alla moglie, alla sua famiglia, ai colleghi e alla società. Si tratta di un falso.

Non c’è alcun riscontro ufficiale che dimostri l’esistenza di un comunicato di scuse da parte di Andy Byron.

A diffondere il fantomatico comunicato è stato un account parodia su X successivamente sospeso.

Mark Wheeler, vicepresidente senior del marketing di Astronomer, ha indicato come falso il fantomatico comunicato.

Analisi

L’immagine del presunto comunicato viene diffusa attraverso diversi post che riportano la vicenda:

Ecco l’immagine diffusa online:

La fonte del comunicato? Un account “parodia”

Come ricostruito dai colleghi di Leadstories, il primo a diffondere il falso comunicato è stato l’account X parodia “Peter Enis CBS News” (@PeterEnisCBS) attraverso un post del 17 luglio 2025.

Nei giorni successivi, l’account è stato sospeso dalla pittaforma.

Le smentite di Astronomer

Mark Wheeler, vicepresidente senior del marketing di Astronomer, ha confermato ai colleghi di AFP che la dichiarazione attribuita a Byron è del tutto un’invenzione diffusa sui social.

La società, attraverso un post X pubblicato sul proprio account ufficiale, smentisce la narrazione del fantomatico comunicato del CEO recentemente sospeso: «Andy Byron has not put out any statement, reports saying otherwise are all incorrect».

Conclusioni

Non esiste alcun riscontro ufficiale riguardo al presunto comunicato a nome di Andy Byron. L’immagine è stata pubblicata per la prima volta da un account “parodia” su X.

