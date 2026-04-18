La foto di Giorgia Meloni con il padre Franco? Ecco perché lo scatto virale è un falso

Uno screenshot sgranato viene diffuso su Facebook e TikTok per sostenere che la Premier abbia mentito sul rapporto con il genitore

Una foto di Giorgia Meloni insieme a un uomo sta circolando sui social per sostenere che la Premier abbia mentito sul rapporto con suo padre, Franco Meloni. Secondo chi condivide lo scatto, l’immagine dimostrerebbe che i due si frequentassero ancora quando lei era già adulta. In realtà, l’uomo ritratto non è il padre della Premier.

Per chi ha fretta

Circola uno screenshot di un video TikTok, diffuso su Facebook, che sostiene di mostrare Giorgia Meloni insieme al padre Franco.

I post accusano la Premier di aver mentito sul fatto di non aver più visto il genitore dall’età di 11 anni.

L’uomo nella foto è Marco Squarta, esponente di Fratelli d’Italia, come confermato dai post originali e da testate giornalistiche.

La foto è stata pubblicata dallo stesso Squarta e compare in un articolo di Ansa del 2022.

Il contesto e cosa bisogna sapere

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha raccontato in più occasioni di aver interrotto ogni rapporto con il padre Francesco Meloni (detto Franco) all’età di 11 anni. Da quel momento, secondo quanto dichiarato, non lo avrebbe più visto né frequentato fino alla morte dell’uomo.

Il contenuto virale

Il contenuto sta circolando principalmente su Facebook, dove viene condiviso lo screenshot di un video originariamente pubblicato su TikTok.

L’immagine ritrae una giovane Giorgia Meloni accanto a un uomo, in alcuni casi accompagnata dalla scritta sovrimpressa: «Meloni e il padre Franco».

Il post viene utilizzato per accusare la Premier di aver mentito sulla sua biografia, in particolare sul rapporto con il genitore: «La meloni dice di non vedere il padre Franco dall’età di 11 anni,a me non sembra una bambina di 11 anni in questa foto,ma una ragazza sui 18 anni, Non solo rinnega come una Giuda il padre ,ma nel suo libro scrive, che appena saputo della morte del padre,non ha provato assolutamente niente, dimostrazione di quando questa donna è fredda ,calcolatrice, bugiarda ,falsa e cattiva e questa ci governa!».

L’uomo nella foto è un europarlamentare

Nonostante l’immagine sia sgranata, nell’angolo in alto a sinistra è ancora leggibile una scritta: “Marco”. Non si tratta di un riferimento al padre della Premier, ma del nome del vero protagonista dello scatto, ovvero Marco Squarta, esponente di Fratelli d’Italia ed europarlamentare.

Lo scatto è stato pubblicato dallo stesso Squarta su Instagram il 17 agosto 2025 con il seguente testo: «Con Giorgia, da sempre. Dai vent’anni e dai primi sogni giovanili alle sfide di oggi».

La fotografia era stata pubblicata da Ansa in un articolo del 2022 intitolato “Squarta, l’Italia ha trovato un grande presidente del Consiglio”. Lo stesso Squarta è intervenuto, attraverso i propri account social, per denunciare l’opera di disinformazione.

Conclusioni

L’uomo ritratto accanto a Giorgia Meloni è Marco Squarta, non il padre Franco. La foto non prova alcuna frequentazione tra la Premier e suo padre in età adulta, ma testimonia semplicemente la militanza politica di lunga data tra due esponenti dello stesso partito.

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