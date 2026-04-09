Meloni: Palata di fango tirando in ballo mio padre morto, che non vedo da quando avevo 11 anni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Intendiamo andare avanti sulla proposta di legge della presidente della commissione Antimafia Colosimo per togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi. Tanto per rispondere ancora una volta con il sorriso e i fatti all'ultima palata di fango infilata nel ventilatore da un'opposizione disperata che costruisce surreali teoremi su una mia presunta vicinanza con la criminalità organizzata, tirando in ballo un padre, morto per altro, che non vedo da quando avevo 11 anni". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua informativa sull'azione del Governo", in Senato. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev