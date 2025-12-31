La bufala sul ricovero di Giorgia Meloni al pronto soccorso

A diffonderla è una rete di pagine Facebook che condividono contenuti generati con l'AI

Circolano post dove si annuncia un presunto ricovero d’urgenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnati da formule vaghe come “fonti vicine” e da link che rimandano a testi lunghi e apparentemente rassicuranti. Di fatto, non esiste alcun riscontro ufficiale su un ricovero di Giorgia Meloni.

Il contenuto viene condiviso come un “comunicato urgente dall’ospedale”, con una struttura tipica del clickbait fatta da poche righe emotive, nessun dettaglio concreto e un invito a “vedere tutto qui”. Una delle pagine che condivide la bufala è USA Buzz Today, già nota per la diffusione di notizie false.

COMUNICATO URGENTE DALL’OSPEDALE: GIORGIA MELONI È STATA RICOVERATA AL PRONTO SOCCORSO. La situazione è allarmante: fonti vicine al Presidente del Consiglio affermano che le sue condizioni sono molto gravi e richiedono un intervento medico immediato. Tutta Italia attende con ansia informazio. VEDI TUTTO QUI